Karina Hourcade llega con un viaje de emociones a través del tango y la palabra

> Karina Hourcade llega con un viaje de emociones a través del tango y la palabra

Cultura

Este sábado, a las 21:00, la artista y gestora cultural presentará en Centro Cultural Registrarte su espectáculo El sonido del abrazo, basado en su libro Un Broli, tangos en tiempo de relato.

10 de octubre de 2026 a las 01:04 p. m.

10 de octubre de 2026 a las 01:04 p. m.





Este sábado llega al Centro Cultural Registrarte Karina Hourcade -La Morocha- con el espectáculo El sonido del abrazo, que propone un recorrido por las emociones a través de historias, relatos y tangos nacidos de su libro Un Broli, tangos en tiempo de relato.

“Con una manera singular de habitar la palabra —entre la narración, la canción, el cuerpo y la memoria— La Morocha construye un territorio donde el Tango deja de ser solamente un género musical para convertirse en una forma de mirar lo que nos pasa”, anuncian.

“Amores que llegan y se van. Ausencias. Encuentros. Desencuentros.

“La ternura, el deseo, la soledad, la memoria, las pérdidas y también esa obstinada necesidad de seguir encontrándonos.

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“La palabra narrada abre una historia y la palabra cantada la lleva a otro lugar. Entre ambas aparece una mezcla magnética: el relato se vuelve canción y la canción vuelve a hacerse relato, generando una experiencia profundamente emocional, cercana y viva. “Quizás el Tango tenga algo para decirnos en estos tiempos: cuando todo parece empujarnos a la velocidad, al descarte y a la distancia, todavía podemos detenernos a escuchar una historia, reconocer una emoción, mirar al otro y dejarnos tocar por una canción.

Karina Hourcade se presenta en sus redes como trabajadora social, gestora cultural, docente y divulgadora del tengo y el lunfardo; musicalizadora, tangoterapeuta y milonguera raíz.

En mayo del 2025 presentó “Un broli, tangos en tiempos de relato”, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.