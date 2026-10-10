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Karina Hourcade llega con un viaje de emociones a través del tango y la palabra

Este sábado, a las 21:00, la artista y gestora cultural presentará en Centro Cultural Registrarte su espectáculo El sonido del abrazo, basado en su libro Un Broli, tangos en tiempo de relato.

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10 de octubre de 2026 a las 01:04 p. m.
Karina Hourcade llega con un viaje de emociones a través del tango y la palabra
Karina Hourcade – La morocha- propone un encuentro donde el tango, la narración y la memoria se entrelazan para recorrer historias y emociones.Foto: @KARINAHOURCADE


Este sábado llega al Centro Cultural Registrarte Karina Hourcade -La Morocha- con el espectáculo El sonido del abrazo, que propone un recorrido por las emociones a través de historias, relatos y tangos nacidos de su libro Un Broli, tangos en tiempo de relato.

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Karina Hourcade se presenta en sus redes como trabajadora social, gestora cultural, docente y divulgadora del tengo y el lunfardo; musicalizadora, tangoterapeuta y milonguera raíz.

En mayo del 2025 presentó “Un broli, tangos en tiempos de relato”, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

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La presentación será a las 21:00 en Sarratea 221. Anticipadas a $8000 al 2477 672158.

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