Karina Hourcade llega con un viaje de emociones a través del tango y la palabra
Este sábado, a las 21:00, la artista y gestora cultural presentará en Centro Cultural Registrarte su espectáculo El sonido del abrazo, basado en su libro Un Broli, tangos en tiempo de relato.
Este sábado llega al Centro Cultural Registrarte Karina Hourcade -La Morocha- con el espectáculo El sonido del abrazo, que propone un recorrido por las emociones a través de historias, relatos y tangos nacidos de su libro Un Broli, tangos en tiempo de relato.
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“Con una manera singular de habitar la palabra —entre la narración, la canción, el cuerpo y la memoria— La Morocha construye un territorio donde el Tango deja de ser solamente un género musical para convertirse en una forma de mirar lo que nos pasa”, anuncian.
“Amores que llegan y se van. Ausencias. Encuentros. Desencuentros.
“La ternura, el deseo, la soledad, la memoria, las pérdidas y también esa obstinada necesidad de seguir encontrándonos.
“La palabra narrada abre una historia y la palabra cantada la lleva a otro lugar. Entre ambas aparece una mezcla magnética: el relato se vuelve canción y la canción vuelve a hacerse relato, generando una experiencia profundamente emocional, cercana y viva. “Quizás el Tango tenga algo para decirnos en estos tiempos: cuando todo parece empujarnos a la velocidad, al descarte y a la distancia, todavía podemos detenernos a escuchar una historia, reconocer una emoción, mirar al otro y dejarnos tocar por una canción.
Karina Hourcade se presenta en sus redes como trabajadora social, gestora cultural, docente y divulgadora del tengo y el lunfardo; musicalizadora, tangoterapeuta y milonguera raíz.
En mayo del 2025 presentó “Un broli, tangos en tiempos de relato”, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
La presentación será a las 21:00 en Sarratea 221. Anticipadas a $8000 al 2477 672158.