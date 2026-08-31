Trazos consagrados para homenajear al fotoperiodista Pablo Grillo

Cultura

“Imágenes disparadas” reunirá en Registrarte obras de destacados historietistas y humoristas gráficos argentinos como Tute, Miguel Rep, Sergio Langer y Podeti, en una muestra que reivindica el arte como herramienta de memoria, expresión y denuncia.

El sábado 5, a las 20:30, en el Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, se habilitará “Imágenes disparadas”, una muestra que reúne la mirada y el talento de reconocidos historietistas e ilustradores argentinos para homenajear al fotoperiodista Pablo Grillo, víctima de la violencia policial mientras se encontraba realizando su trabajo.

La exposición adquiere especial relevancia por la presencia de obras de algunos de los nombres más reconocidos del humor gráfico y la historieta nacional. Tute, Miguel Rep, Sergio Langer, Podeti, Alejandra Lunik, Meiji, Ignacio Minaverry, Ro Ferrer y Chelo Candia son algunos de los destacados artistas que participan de una propuesta que pone en diálogo el lenguaje de la ilustración con el fotoperiodismo y la defensa de la libertad de expresión.

La inauguración se desarrollará en el marco de la Fe.Li.Pe. (Feria del Libro Pergamino), en una jornada que busca convertir a Registrarte en un punto de encuentro para editores, poetas, feriantes, escritores y artistas, además de reunir distintas expresiones de la producción cultural independiente.

La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada gratuita. Durante la noche también habrá micrófono abierto y una propuesta gastronómica con barra de comidas y bebidas. A su vez, se realizará la reinauguración de “Legado infinito”, una selección de obras de artistas locales concebida en homenaje a los 40 años de Jorge Luis Borges. La actividad es organizada conjuntamente por el Centro Cultural Registrarte y Milena Pergamino.

Una muestra nacida del homenaje y la memoria “Imágenes disparadas” nació a partir de una convocatoria a historietistas e ilustradores argentinos con el propósito de homenajear a Pablo Grillo y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el valor de las imágenes como herramientas para registrar, interpelar y construir memoria.

El 12 de marzo de 2025, mientras cubría una manifestación frente al Congreso, el fotoperiodista Pablo Grillo fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un efectivo de Gendarmería, sufriendo gravísimas lesiones. Su caso se convirtió en un símbolo de la violencia ejercida contra trabajadores de prensa durante las manifestaciones y de la defensa del derecho a informar y registrar lo que sucede.

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En ese contexto, las obras que integran la muestra no se limitan a rendir homenaje a Grillo. También reivindican el poder de la fotografía y de las expresiones gráficas para mirar la realidad, registrar los acontecimientos, denunciar aquello que sucede y preservar la memoria colectiva.

Uno de los aspectos particulares de la propuesta es el soporte elegido: las obras fueron estampadas sobre remeras, un formato históricamente vinculado con las consignas, las expresiones culturales y las movilizaciones sociales. De esta manera, la indumentaria se transforma en un soporte de memoria, expresión y denuncia, donde el humor gráfico, la historieta y la ilustración dialogan con la dimensión política y social del fotoperiodismo.

Una selección de grandes nombres La muestra reúne trabajos de Tute, Sergio Langer, Miguel Rep, Podeti, Alejandra Lunik, Meiji, Ignacio Minaverry, Paula Peltrin, Lawry, Adolfo Bayúgar, El Tano Belo, Chelo Candia, Esteban Cánepa, Pablo Colaso, Cheché, Alejandro Farías, Lauri Fernández, Ro Ferrer, Lautaro Fiszman, María Giuffra, Iván Riskin, Juan Soto, María Alcobre, Ernesto Parrilla, Caio Di Lorenzo, Marcos Vergara y el grupo La Recalcada Estampa.