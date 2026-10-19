La Biblioteca Menéndez cumplió 126 años construyendo cultura

Municipalidad de Pergamino

Fundada el 19 de octubre de 1900, la Biblioteca Joaquín Menéndez es una de las instituciones más queridas por los pergaminenses debido a su destacado rol como faro cultural y comunitario de la ciudad. El intendente Javier Martínez, junto con la diputada provincial Paula Bustos y el concejal Ignacio Maiztegui,...

Fundada el 19 de octubre de 1900, la Biblioteca Joaquín Menéndez es una de las instituciones más queridas por los pergaminenses debido a su destacado rol como faro cultural y comunitario de la ciudad.

El intendente Javier Martínez, junto con la diputada provincial Paula Bustos y el concejal Ignacio Maiztegui, aprovecharon la oportunidad para saludar a Analía Valente, directora de la institución, y destacar que “la Biblioteca Menéndez en sí, y su moderno edificio también, son un orgullo para los pergaminenses. La biblioteca no es solo un lugar para buscar libros; es un espacio vivo en constante movimiento que se supo reinventar y ofrece talleres, presentaciones, muestras y está siempre abierto a las escuelas y a la comunidad. Deseamos que siga creciendo con el mismo compromiso de sus trabajadores, el de todos los colaboradores y el nuestro”.

A lo largo de los años, la biblioteca supo transformarse para seguir siendo el punto de encuentro de nuevas generaciones. Su hito más reciente se concretó el 6 de octubre de 2017 con la inauguración de su flamante edificio en Bv. Colón y Mitre. La obra, que luego de varios años de incertidumbre fue finalizada por la gestión del intendente Javier Martínez, dotó a la ciudad de un espacio arquitectónico moderno, cómodo y totalmente equipado para que la lectura, la investigación y la cultura sigan floreciendo.

En la ceremonia de inauguración, que contó con un show en vivo de Marcela Morelo, Martínez destacó que “esta infraestructura de vanguardia permite jerarquizar el patrimonio bibliográfico y hemerográfico de la institución, además de brindar espacios luminosos y multifuncionales”.

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