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La Biblioteca Menéndez cumplió 126 años construyendo cultura

Fundada el 19 de octubre de 1900, la Biblioteca Joaquín Menéndez es una de las instituciones más queridas por los pergaminenses debido a su destacado rol como faro cultural y comunitario de la ciudad. El intendente Javier Martínez, junto con la diputada provincial Paula Bustos y el concejal Ignacio Maiztegui,...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·19 de octubre de 2026 a las 12:42 p. m.
La Biblioteca Menéndez cumplió 126 años construyendo cultura

Fundada el 19 de octubre de 1900, la Biblioteca Joaquín Menéndez es una de las instituciones más queridas por los pergaminenses debido a su destacado rol como faro cultural y comunitario de la ciudad.

El intendente Javier Martínez, junto con la diputada provincial Paula Bustos y el concejal Ignacio Maiztegui, aprovecharon la oportunidad para saludar a Analía Valente, directora de la institución, y destacar que “la Biblioteca Menéndez en sí, y su moderno edificio también, son un orgullo para los pergaminenses. La biblioteca no es solo un lugar para buscar libros; es un espacio vivo en constante movimiento que se supo reinventar y ofrece talleres, presentaciones, muestras y está siempre abierto a las escuelas y a la comunidad. Deseamos que siga creciendo con el mismo compromiso de sus trabajadores, el de todos los colaboradores y el nuestro”.

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A lo largo de los años, la biblioteca supo transformarse para seguir siendo el punto de encuentro de nuevas generaciones. Su hito más reciente se concretó el 6 de octubre de 2017 con la inauguración de su flamante edificio en Bv. Colón y Mitre. La obra, que luego de varios años de incertidumbre fue finalizada por la gestión del intendente Javier Martínez, dotó a la ciudad de un espacio arquitectónico moderno, cómodo y totalmente equipado para que la lectura, la investigación y la cultura sigan floreciendo.

En la ceremonia de inauguración, que contó con un show en vivo de Marcela Morelo, Martínez destacó que “esta infraestructura de vanguardia permite jerarquizar el patrimonio bibliográfico y hemerográfico de la institución, además de brindar espacios luminosos y multifuncionales”.

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Ciento veintiséis años después de su creación, las salas de la Biblioteca Menéndez albergan miles de volúmenes, la historia viva del archivo local y las vivencias de miles de vecinos que día a día se acercan a aprender y descubrir nuevos mundos, no solo a través de la lectura y el estudio, sino también del teatro, el cine y las múltiples conferencias que allí se ofrecen.

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