Pergamino recibe al fútbol juvenil nacional y se prepara para un fin de semana con movimiento turístico
Más de 12 delegaciones participarán de las instancias decisivas del Torneo Juvenil 2026, que se disputarán este sábado y domingo en el predio del Club Atlético Douglas Haig. Pergamino será sede este fin de semana de los octavos y cuartos de final del Torneo Juvenil 2026, organizado por el Consejo...
Más de 12 delegaciones participarán de las instancias decisivas del Torneo Juvenil 2026, que se disputarán este sábado y domingo en el predio del Club Atlético Douglas Haig.
Pergamino será sede este fin de semana de los octavos y cuartos de final del Torneo Juvenil 2026, organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La competencia reunirá a jóvenes futbolistas de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, con la participación de más de 12 delegaciones de distintos puntos del país, entre ellas Bahía Blanca, Lincoln, La Pampa, Bolívar, Junín y Mar del Plata.
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Los encuentros se disputarán el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en las instalaciones del Club Atlético Douglas Haig. Durante ambas jornadas, la ciudad recibirá a deportistas, cuerpos técnicos, familiares y acompañantes que llegarán desde diferentes localidades para participar y disfrutar de esta instancia del certamen.
La elección de Pergamino como sede representa una oportunidad para seguir posicionando a la ciudad como anfitriona de eventos deportivos de alcance nacional. Al mismo tiempo, la llegada de delegaciones y visitantes genera movimiento en distintos sectores de la economía local, especialmente en la hotelería, la gastronomía y el comercio.
El turismo deportivo constituye una oportunidad para mostrar la infraestructura, los servicios y la capacidad organizativa de Pergamino, además de favorecer el encuentro entre instituciones y comunidades de diferentes puntos del país.
Con la realización de este torneo, Pergamino vuelve a abrir sus puertas al deporte nacional, promoviendo la integración, los valores deportivos y el desarrollo de actividades que también contribuyen a dinamizar la economía de la ciudad.