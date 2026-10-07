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Advierten sobre estafas vinculadas al cobro del Carnet de Manipulación de Alimentos

Ante distintas denuncias recibidas por el cobro de trámites vinculados al Carnet de Manipulación de Alimentos, desde la Municipalidad de Pergamino recuerdan que la inscripción a las capacitaciones municipales para obtener el Carnet es gratuita. La Dirección de Bromatología de Pergamino es Entidad Capacitadora Oficial Nº 47 de DIPA, dependiente...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·07 de octubre de 2026 a las 12:40 p. m.
Advierten sobre estafas vinculadas al cobro del Carnet de Manipulación de Alimentos

Ante distintas denuncias recibidas por el cobro de trámites vinculados al Carnet de Manipulación de Alimentos, desde la Municipalidad de Pergamino recuerdan que la inscripción a las capacitaciones municipales para obtener el Carnet es gratuita.

La Dirección de Bromatología de Pergamino es Entidad Capacitadora Oficial Nº 47 de DIPA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

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La inscripción a las capacitaciones municipales se realiza exclusivamente a través del Portal Ciudadano. El Carnet de Manipulación de Alimentos que se emite es oficial, gratuito y de validez federal.

Desde el Municipio recomiendan a quienes decidan realizar la capacitación a través de otra entidad que verifiquen previamente que se encuentre oficialmente habilitada.

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Próximas Capacitaciones: 26 y 27 de octubre.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Bromatología al WhatsApp 247715662115.

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