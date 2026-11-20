Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino realizó este viernes el sorteo público de seis terrenos municipales en la localidad de Urquiza, en el marco del programa Solares. La convocatoria contó con 61 familias inscriptas y habilitadas para participar Se trata de la readjudicación de seis lotes que habían quedado disponibles a partir...



La Municipalidad de Pergamino realizó este viernes el sorteo público de seis terrenos municipales en la localidad de Urquiza, en el marco del programa Solares. La convocatoria contó con 61 familias inscriptas y habilitadas para participar

Se trata de la readjudicación de seis lotes que habían quedado disponibles a partir de anteriores desadjudicaciones y renuncias, vinculadas al incumplimiento de las condiciones establecidas por el programa. El procedimiento se llevó adelante de manera presencial y pública, con la extracción de seis números titulares y tres suplentes.

Durante el encuentro estuvo presente el secretario de Desarrollo Social Juan Manuel Batallánez quien transmitió los saludos del intendente Javier Martínez y destacó la importancia de esta nueva instancia para la comunidad. También participaron el delegado municipal de Urquiza, Franco Acquaticci, y representantes de la Subsecretaría de Tierra y Vivienda.

Batallánez señaló que, a lo largo de la gestión, ya se adjudicaron 52 lotes en Urquiza, que beneficiaron a más de 80 familias a partir de las sucesivas readjudicaciones. Además, anticipó que el Municipio está evaluando desarrollar una nueva etapa del programa durante 2027, con la posibilidad de incorporar una nueva manzana y ampliar la oferta de terrenos.

“Vemos que hay una demanda y un interés importante de parte de la comunidad. Por eso estamos pensando en armar un nuevo proyecto de Solares que permita ofrecer una cantidad mayor de lotes”, expresó el funcionario.

En esta oportunidad, el sorteo estuvo destinado exclusivamente a familias residentes en Urquiza. Batallánez explicó que esta condición responde a la decisión de priorizar a quienes ya viven en la localidad, aunque señaló que en futuras etapas también podría contemplarse la incorporación de familias de otras localidades interesadas en radicarse en los pueblos del Partido.

Durante su intervención, el Secretario también recordó las obligaciones que asumen quienes acceden a un terreno municipal. Los lotes están destinados exclusivamente a la construcción de una vivienda familiar única y de ocupación permanente, por lo que no pueden venderse, cederse, alquilarse ni permutarse. Asimismo, cada familia debe hacerse cargo del mantenimiento del terreno desde el momento en que recibe la posesión y cumplir con el plazo previsto para construir, además de mantener al día el pago de las cuotas.

En cuanto al procedimiento, aclaró que las seis familias seleccionadas adquieren la condición de preadjudicatarias y deberán presentar la documentación correspondiente para avanzar hacia la adjudicación definitiva. Entre los requisitos se encuentra el informe de índice de titularidad, que permite verificar que el grupo familiar no cuente con otra propiedad.

Por su parte, el delegado Franco Acquaticci agradeció al Municipio y a la Secretaría de Tierra y Vivienda por incluir nuevamente a Urquiza en el programa. También destacó el trabajo realizado durante la jornada de “La Muni en tu Pueblo”, que permitió que más familias pudieran informarse e inscribirse para participar del sorteo.

Los seis terrenos sorteados corresponden a los lotes 16, 19, 20, 22, 24 y 26 de la manzana 7, ubicada sobre las calles Catamarca, Santa Fe y La Pampa. Cuentan con superficies de 350 y 500 metros cuadrados y dispondrán de los servicios de agua y energía eléctrica.