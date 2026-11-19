Municipalidad de Pergamino

Este sábado 21 de noviembre, desde las 19 horas, se realizará la 14º edición de la Noche de los Museos de Pergamino, una propuesta que año tras año suma instituciones, espacios culturales y nuevas experiencias para disfrutar del patrimonio y la producción artística local. En esta oportunidad, habrá 28 espacios...



Este sábado 21 de noviembre, desde las 19 horas, se realizará la 14º edición de la Noche de los Museos de Pergamino, una propuesta que año tras año suma instituciones, espacios culturales y nuevas experiencias para disfrutar del patrimonio y la producción artística local. En esta oportunidad, habrá 28 espacios abiertos en simultáneo, con muestras, inauguraciones e intervenciones artísticas.

Uno de los puntos centrales de la jornada será el Museo Municipal, donde se reinaugurarán las salas 1 y 2 de la muestra histórica de Pergamino, que incorporarán piezas arqueológicas donadas por el vecino Héctor Verde. La exposición contó con el trabajo de la arqueóloga Florencia Vázquez, quien participó del inventario, la catalogación y el montaje de las piezas.

Además, el Museo ofrecerá distintas propuestas en sus espacios: en el hall se presentará una muestra por los 60 años de los radioaficionados de Pergamino; en el espacio de exposiciones temporarias, el artista local Matías Cangas exhibirá esculturas realizadas con materiales reciclados que representan la fauna argentina; y en el andén habrá una intervención artística a cargo de otro artista pergaminense.

El recorrido continuará por el predio ferroviario, donde también podrá visitarse el Museo Héroes de Malvinas junto a los veteranos, en una participación especial para esta edición. Entre las novedades se destaca la inauguración del Paseo Ferroviario y del coche histórico, que formará parte del Museo Municipal de Bellas Artes. El circuito finalizará en el vagón gastronómico, que abrirá sus puertas en el marco de esta celebración.

El subsecretario de Cultura, Diego Morello, destacó el crecimiento de la iniciativa y el trabajo conjunto que permite llevarla adelante. “Año tras año va creciendo, se suman nuevos espacios, hay nuevas propuestas. Los museos en el mundo van tomando otra impronta y se van transformando para ser más atractivos, para que la gente venga a visitarlos”, señaló. También invitó a la comunidad a participar y valoró el compromiso de los equipos del Museo y de la Asociación Amigos del Museo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Amigos del Museo, Silvina D’Ricco, destacó la diversidad de propuestas y la participación de nuevos espacios, entre ellos galerías de arte que eligieron esta fecha para realizar sus inauguraciones. También anticipó una novedad: la apertura de la calle 9 de Julio, impulsada por vecinos autoconvocados que vienen trabajando desde principios de año para sumarse a esta edición.

La directora del Museo Municipal, Belén Polizzi, invitó a recorrer las distintas propuestas y destacó especialmente la incorporación de las piezas arqueológicas al patrimonio expuesto. Asimismo, confirmó que las actividades comenzarán a las 19 horas y que la jornada no se suspenderá por lluvia.

Cómo consultar la grilla

La programación completa de los 28 espacios que participarán de la Noche de los Museos se encuentra disponible en las redes sociales de la Municipalidad, Cultura, el Museo Municipal y la Asociación Amigos del Museo.

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Además, los espacios participantes cuentan con códigos QR en sus vidrieras para acceder a la grilla y conocer las propuestas, horarios y ubicaciones. Los museos de Guerrico, Alfonzo y Mariano Benítez tendrán horarios de apertura especiales, que también podrán consultarse en la programación.

Una nueva oportunidad para encontrarse con la historia, el arte y la identidad de Pergamino, a través de una propuesta cultural que invita a recorrer la ciudad y descubrir sus espacios.





Cronograma La Noche de los Museos 2026