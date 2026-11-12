¿Cómo funciona el sistema de alerta temprana por tormentas?

Municipalidad de Pergamino

Pergamino cuenta con un sistema de monitoreo hídrico del Arroyo Pergamino que permite saber en tiempo real su altura y prever su comportamiento. Esta información es pública y está disponible en el sitio web: https://clima.pergamino.gob.ar. Esta página depende de la Municipalidad de Pergamino, brinda datos relacionados al clima de nuestro...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 12 de noviembre de 2026 a las 11:33 a. m.

Pergamino cuenta con un sistema de monitoreo hídrico del Arroyo Pergamino que permite saber en tiempo real su altura y prever su comportamiento. Esta información es pública y está disponible en el sitio web:

https://clima.pergamino.gob.ar.

Esta página depende de la Municipalidad de Pergamino, brinda datos relacionados al clima de nuestro Partido como datos meteorológicos, mapas satelitales y estadísticas entre otros.

¿Para qué sirve saber la altura del Arroyo?

Si bien es un dato técnico, en caso de emergencias o de tormentas fuertes, saber la altura del Arroyo Pergamino cumple una función vital: se convierte en un reloj de anticipación y en una herramienta de autoprotección ya que indica el grado de alerta.

Los escenarios posibles son:

Normal hasta 4 metros de altura: En este estado, el Arroyo está fuera de emergencia, ya que el agua fluye sin riesgo. Es momento para que los vecinos tomen medidas de prevención cotidiana, como limpiar canaletas, patios, desagües y techos con tranquilidad.

Alerta Amarilla: cuando ya superó los 4 metros, es momento de prestar atención al pronóstico actualizado del tiempo y a los partes de Defensa Civil (DC). informarse por medios seguros como las Redes Sociales de la Municipalidad y de Defensa Civil.

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Los vecinos que viven en la zona aledaña al Arroyo deben comenzar a preparar su casa retirando de balcones, patios y techos objetos que puedan ser volados por el viento (macetas, carteles, ramas sueltas); cortando la luz, no sacar la basura y tener a mano un bolso o mochila de emergencia con una linterna (pilas nuevas), el celular cargado y los documentos importantes en bolsas herméticas, agua, medicamentos básicos y una muda de ropa. Si la vivienda está muy cerca del Arroyo, entonces se recomienda evacuar.

Alerta Naranja: desde 4.50 metros, ya indica que hay un área mayor que será afectada, por lo cual los vecinos deberían evitar caminar o circular por calles anegadas o zonas propensas a inundación. El agua con corriente puede arrastrar personas, bicicletas o vehículos.

Es importante tener a mano la mochila de emergencia y estar atentos a las indicaciones de bomberos o Defensa Civil.

Alerta Roja: desde 4.80 metros, indica que el riesgo de desborde del Arroyo, lo cual pone en peligro la vida y provoca daños materiales. Los vecinos deben mantenerse en sus hogares, alejarse de las zonas anegadas y no circular para permitir el trabajo de los equipos de emergencias.