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Así será el cronograma de recolección de residuos durante el próximo feriado

La Municipalidad de Pergamino informa cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos domiciliarios y voluminosos durante el fin de semana largo del 9 al 11 de noviembre, en el marco de los feriados nacional y provincial por la visita del Papa León XIV. Recolección de residuos domiciliariosLunes 9 de...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·06 de noviembre de 2026 a las 01:24 p. m.
Así será el cronograma de recolección de residuos durante el próximo feriado


La Municipalidad de Pergamino informa cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos domiciliarios y voluminosos durante el fin de semana largo del 9 al 11 de noviembre, en el marco de los feriados nacional y provincial por la visita del Papa León XIV.

Recolección de residuos domiciliarios
Lunes 9 de noviembre
• Turno diurno: normal.
• Turno nocturno: normal.

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Martes 10 de noviembre
• Turno diurno: normal.
• Turno nocturno: no habrá servicio.

Miércoles 11 de noviembre
• Turno diurno: no habrá servicio.
• Turno nocturno: normal.

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Recolección de residuos voluminosos
• Lunes 9: no habrá recolección.
• Martes 10: habrá recolección.
• Miércoles 11: no habrá recolección.

Se solicita a los vecinos tener en cuenta este cronograma para organizar la disposición de los residuos.

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