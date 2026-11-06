Así será el cronograma de recolección de residuos durante el próximo feriado
La Municipalidad de Pergamino informa cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos domiciliarios y voluminosos durante el fin de semana largo del 9 al 11 de noviembre, en el marco de los feriados nacional y provincial por la visita del Papa León XIV. Recolección de residuos domiciliariosLunes 9 de...
La Municipalidad de Pergamino informa cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos domiciliarios y voluminosos durante el fin de semana largo del 9 al 11 de noviembre, en el marco de los feriados nacional y provincial por la visita del Papa León XIV.
Recolección de residuos domiciliarios
Lunes 9 de noviembre
• Turno diurno: normal.
• Turno nocturno: normal.
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Martes 10 de noviembre
• Turno diurno: normal.
• Turno nocturno: no habrá servicio.
Miércoles 11 de noviembre
• Turno diurno: no habrá servicio.
• Turno nocturno: normal.
Recolección de residuos voluminosos
• Lunes 9: no habrá recolección.
• Martes 10: habrá recolección.
• Miércoles 11: no habrá recolección.
Se solicita a los vecinos tener en cuenta este cronograma para organizar la disposición de los residuos.