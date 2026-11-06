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Municipalidad de Pergamino

Así será el cronograma de recolección de residuos durante el próximo feriado

La Municipalidad de Pergamino informa cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos domiciliarios y voluminosos durante el fin de semana largo del 9 al 11 de noviembre, en el marco de los feriados nacional y provincial por la visita del Papa León XIV. Recolección de residuos domiciliariosLunes 9 de...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 06 de noviembre de 2026 a las 01:24 p. m.