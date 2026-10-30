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Cuentos, disfraces y diversión en una edición especial de Halloween en la Biblioteca

Una edición especial de “Te encuentro en el cuento” reunió a chicos de escuelas y jardines en una propuesta que combinó narraciones, creatividad y actividades recreativas. Con una ambientación especial y mucho espíritu de Halloween, se realizó una nueva edición de “Te encuentro en el cuento”, una iniciativa que busca...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·30 de octubre de 2026 a las 10:37 a. m.
Cuentos, disfraces y diversión en una edición especial de Halloween en la Biblioteca

Una edición especial de “Te encuentro en el cuento” reunió a chicos de escuelas y jardines en una propuesta que combinó narraciones, creatividad y actividades recreativas.

Con una ambientación especial y mucho espíritu de Halloween, se realizó una nueva edición de “Te encuentro en el cuento”, una iniciativa que busca acercar a los más chicos al mundo de la literatura a través de experiencias lúdicas y participativas.

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Durante la jornada, los cuentos y las historias fueron protagonistas de una propuesta en la que los chicos pudieron sumergirse en un universo de personajes fantásticos. Brujas, fantasmas, superhéroes y princesas le dieron color a la actividad, con originales disfraces y las tradicionales calabazas y bolsitas para caramelos.

La propuesta contó con la participación de distintas instituciones educativas y ofreció un espacio para compartir, jugar y disfrutar de la narración, promoviendo el acercamiento a los libros y el interés por la lectura desde temprana edad.

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De esta manera, “Te encuentro en el cuento” continúa generando espacios de encuentro en torno a la literatura, donde la imaginación y las historias se convierten en protagonistas.

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