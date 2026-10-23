Carrera Rosa 2026: habrá inscripción gratuita para personas con discapacidad
La tercera edición de la Carrera Rosa se realizará el domingo 1 de noviembre en Pergamino y sumará una propuesta para promover la inclusión: las personas con discapacidad podrán inscribirse de manera totalmente gratuita y participar en una modalidad acorde a sus posibilidades La iniciativa fue anunciada por la Asociación...
La tercera edición de la Carrera Rosa se realizará el domingo 1 de noviembre en Pergamino y sumará una propuesta para promover la inclusión: las personas con discapacidad podrán inscribirse de manera totalmente gratuita y participar en una modalidad acorde a sus posibilidades
La iniciativa fue anunciada por la Asociación Civil Corazones en Acción Pelucas Solidarias Pergamino, organizadora del evento, que busca ampliar las oportunidades de participación y garantizar que todos puedan formar parte de esta jornada de deporte, concientización y solidaridad.
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Tres modalidades para participar
La Carrera Rosa contará con tres alternativas: una prueba competitiva de 10 kilómetros, un recorrido participativo de 3 kilómetros, pensado también para quienes quieran caminar y compartir la experiencia en familia, y una distancia alternativa reducida para aquellas personas que, por sus posibilidades o necesidades, no puedan completar los 3 kilómetros.
Desde la organización destacaron que la propuesta busca respetar los tiempos y las posibilidades de cada participante, para que la actividad sea un espacio de encuentro abierto e inclusivo.
“En Carrera Rosa, todos tenemos un lugar”, expresaron desde Corazones en Acción, al remarcar que la inclusión se construye con acciones concretas y con el compromiso de toda la comunidad.
Una jornada que va más allá del deporte
La carrera tendrá su largada a las 9 horas desde el sector del Sport Club, en el Parque Belgrano. La convocatoria combina actividad física y participación comunitaria con un objetivo central: generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama, la importancia de los controles y el acompañamiento a quienes atraviesan tratamientos oncológicos.
Desde hace ocho años, Corazones en Acción desarrolla una importante tarea solidaria a través del Banco de Pelucas Solidarias, mediante el cual confecciona y entrega gratuitamente pelucas de cabello natural a niñas y mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos en Pergamino y la región.
De esta manera, cada edición de la Carrera Rosa contribuye a visibilizar la importancia de la prevención y a sostener el trabajo de acompañamiento que la organización realiza durante todo el año.
La invitación está abierta a toda la comunidad: correr, caminar o participar desde las propias posibilidades también es una forma de acompañar la causa.