> Más de 1.000 adultos mayores celebraron el Día del Jubilado en el Club Centenario

Municipalidad de Pergamino

Más de 1.000 adultos mayores participaron ayer de una gran celebración por el Día del Jubilado, que se llevó adelante en las instalaciones del Club Centenario y reunió a jubilados de Pergamino en una jornada marcada por el encuentro, la música y la diversión. El intendente del Partido de Pergamino,...



Más de 1.000 adultos mayores participaron ayer de una gran celebración por el Día del Jubilado, que se llevó adelante en las instalaciones del Club Centenario y reunió a jubilados de Pergamino en una jornada marcada por el encuentro, la música y la diversión.

El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, estuvo presente durante el festejo, saludó a los adultos mayores y compartió parte de la jornada. Además, destacó el trabajo del equipo de Tercera Edad y de las distintas áreas municipales que colaboraron en la organización del evento.

También asistieron al encuentro el secretario de Desarrollo Social Juan Manuel Batallánez, el subsecretario de Cultura Diego Morello, el concejal Ignacio Maiztegui y la diputada Paula Bustos.

La celebración incluyó un almuerzo y diferentes propuestas musicales que animaron la tarde. Hubo baile, canciones y muchos momentos compartidos entre amigos, en un clima festivo que tuvo como gran cierre la presentación de Los Iracundos.