El intendente Javier Martínez visitó la empresa local, saludó a sus socios y al equipo de trabajo y destacó el esfuerzo de quienes apuestan a emprender, invertir y crecer en el país. En la mañana de este jueves, el intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, visitó las instalaciones de Tropfen, que celebró sus primeros 10 años de trayectoria en el sector agropecuario con la inauguración de su nueva planta industrial en nuestra ciudad. El Intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Karim Dib y el concejal Ignacio Maiztegui. Durante el encuentro, saludó a los socios de la firma y a todo el equipo de trabajo, y compartió este importante momento para una empresa que nació en Pergamino y que, en una década, logró consolidar su presencia en el mercado nacional.

Tropfen es una empresa de capitales argentinos especializada en soluciones tecnológicas para el agro. Desde sus comienzos, en 2016, se dedicó a la comercialización y distribución de insumos agrícolas, como coadyuvantes, bioestimulantes, fertilizantes y productos biológicos. Hoy, con la puesta en marcha de su propia planta, da un nuevo paso en su desarrollo e incorpora capacidad industrial para fortalecer su producción y seguir generando innovación.



Durante el encuentro, Martínez felicitó a los socios por el camino recorrido y reconoció el esfuerzo que implica emprender, sostener una empresa e invertir en Argentina, con todos los desafíos que eso representa. Asimismo, los alentó a continuar con el entusiasmo, la convicción y las ganas de crecer que transmiten, destacando la importancia de contar en Pergamino con empresas que apuestan al desarrollo y generan oportunidades.



Por su parte, uno de los representantes de la firma repasó los comienzos y el crecimiento de Tropfen, y puso en valor la capacidad de adaptación que les exigió el contexto económico del país. Destacó que, desde el inicio, los socios eligieron mirar hacia adelante, tomar decisiones y reinventarse permanentemente.

En ese recorrido, la empresa incorporó recursos humanos, tecnología e infraestructura, y construyó una red comercial de más de 200 puntos de venta en todo el país.

“Tropfen es una muestra de que se puede. Con convicción, talento, una estrategia clara y mucho corazón se puede”, expresó al cierre de su mensaje, y señaló que la empresa ya comenzó a transitar una nueva etapa con la mirada puesta en los próximos diez años.



La inauguración de esta planta industrial representa un nuevo hito para Tropfen y una apuesta al crecimiento productivo desde Pergamino, fortaleciendo el entramado empresarial local y el desarrollo de soluciones para el sector agropecuario.