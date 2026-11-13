Arriba la Birra reprogramó su cuarta edición para el viernes 20 de noviembre
Por cuestiones climáticas, la cuarta edición de Arriba la Birra, que estaba prevista para este viernes 13, se realizará finalmente el viernes 20 de noviembre, desde las 19 horas, en el Paseo España. La propuesta, organizada en conjunto por las direcciones de Turismo y Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad,...
Por cuestiones climáticas, la cuarta edición de Arriba la Birra, que estaba prevista para este viernes 13, se realizará finalmente el viernes 20 de noviembre, desde las 19 horas, en el Paseo España.
La propuesta, organizada en conjunto por las direcciones de Turismo y Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad, reunirá a cervecerías artesanales de la ciudad, puestos gastronómicos y música en vivo, en una nueva jornada pensada para disfrutar al aire libre y acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales.
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La directora de Turismo, Romina Viale, explicó que la decisión de modificar la fecha se tomó de común acuerdo con los grupos musicales, gastronómicos y cerveceros que participarán de esta edición. Además, destacó la convocatoria que viene teniendo la propuesta, con público de diferentes edades, y señaló que se ha consolidado como un espacio de encuentro para disfrutar después de la jornada laboral.
Por su parte, el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, resaltó la importancia de generar este tipo de espacios para potenciar a los emprendedores de Pergamino. En ese sentido, mencionó que algunos de los participantes lograron avanzar en la formalización de sus proyectos y concretar la apertura de comercios habilitados. “Más allá de que hay una propuesta divertida para el ciudadano, también nos permite ayudarlos como emprendedores para que puedan crecer y potenciar lo suyo”, expresó.
En esta oportunidad participarán las cervecerías Session, Kaus, Ameghino, Bendita y Vasqa, que ofrecerán distintas variedades, entre ellas cerveza sin gluten y sin alcohol. También habrá puestos gastronómicos y un escenario con propuestas musicales vinculadas al rock.
La grilla de bandas
20 horas: Cata y Naza.
21 horas: Nada Concreto.
22 horas: Pasajeros.
23 horas: El Juicio.
La actividad comenzará a las 19 horas y no tendrá un horario de cierre establecido, con el objetivo de que tanto los cerveceros como los gastronómicos puedan desarrollar su actividad y el público disfrute de la propuesta.
Desde la organización invitan a la comunidad a acompañar esta cuarta edición y recuerdan la importancia de trasladarse de manera responsable, optando por caminar o utilizar alternativas de transporte para quienes concurran al evento.