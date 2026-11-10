Este domingo habrá cocina italiana en Parque Belgrano
El próximo domingo 15 de noviembre, de 12 a 18 horas, el Parque Belgrano será escenario de la Semana de la Cocina Italiana, una propuesta que reunirá gastronomía, música, bailes y emprendedores para disfrutar de una jornada de encuentro y tradiciones. La actividad se desarrollará en el Salón de Innovación...
El próximo domingo 15 de noviembre, de 12 a 18 horas, el Parque Belgrano será escenario de la Semana de la Cocina Italiana, una propuesta que reunirá gastronomía, música, bailes y emprendedores para disfrutar de una jornada de encuentro y tradiciones.
La actividad se desarrollará en el Salón de Innovación y es organizada por el Centro Económico Ítalo Argentino de Pergamino, con el acompañamiento de la Municipalidad y la Cámara de Comercio Italiana de Rosario. La entrada será libre y gratuita.
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La iniciativa busca poner en valor las raíces italianas presentes en la identidad de nuestra comunidad, a través de una propuesta que combinará platos típicos, bebidas, postres tradicionales, música en vivo y expresiones culturales.
El subsecretario de Cultura Diego Morello, destacó que se trata de una nueva propuesta para la ciudad, que surge a partir del trabajo conjunto con instituciones locales. Además, adelantó que desde las áreas de Cultura y Turismo acompañarán la jornada con números musicales y presentaciones de bailarines.
“Nos parece una linda oportunidad para compartir un domingo en familia, disfrutar y conocer un poco más de nuestras raíces”, expresó.
Por su parte, Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Ítalo Argentino en Pergamino, explicó que la propuesta apunta a generar un encuentro entre las tradiciones italianas y argentinas, con la gastronomía como punto de partida para acercar también la música y la cultura.
En ese sentido, confirmó la participación de dos músicos italianos, Simone Pieramico y Francesco Angiolelli (jóvenes talentos de la música tradicional de la región de Abruzzo, Italia), que llegarán desde Rosario gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio Italiana. Ambos se sumarán a los artistas locales que formarán parte de la programación.
Juan Carlos Raimundo, secretario de la Fundación CRUP, también invitó a la comunidad a participar y destacó la importancia de compartir una jornada en torno a la gastronomía y las tradiciones. “La cocina italiana está muy fusionada con la nuestra. Queremos que todos vengan a disfrutar un domingo en familia, escuchar buena música y comer deliciosos platos”, señaló.
La Semana de la Cocina Italiana propone un espacio para celebrar la identidad, los sabores y el encuentro, con una actividad pensada para disfrutar en familia y abierta a toda la comunidad.