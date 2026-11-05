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Municipalidad de Pergamino

Un corte de energía por robo de cables afecta el funcionamiento de pozos de agua en la zona norte

La Municipalidad de Pergamino informa que un corte del suministro eléctrico, provocado por el robo de cables de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP), dejó fuera de servicio varios pozos de agua desde las 3 de la madrugada. La situación afecta el normal abastecimiento de agua en distintos barrios de...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 05 de noviembre de 2026 a las 07:50 a. m.