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Un corte de energía por robo de cables afecta el funcionamiento de pozos de agua en la zona norte

La Municipalidad de Pergamino informa que un corte del suministro eléctrico, provocado por el robo de cables de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP), dejó fuera de servicio varios pozos de agua desde las 3 de la madrugada. La situación afecta el normal abastecimiento de agua en distintos barrios de...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·05 de noviembre de 2026 a las 07:50 a. m.
Un corte de energía por robo de cables afecta el funcionamiento de pozos de agua en la zona norte

La Municipalidad de Pergamino informa que un corte del suministro eléctrico, provocado por el robo de cables de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP), dejó fuera de servicio varios pozos de agua desde las 3 de la madrugada.

La situación afecta el normal abastecimiento de agua en distintos barrios de la zona norte de la ciudad, donde podrían registrarse episodios de baja presión y/o falta de agua.

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Desde la Dirección de Obras Sanitarias señalaron que el servicio se normalizará una vez que la CELP reponga el cableado sustraído y se restablezca el suministro eléctrico, lo que permitirá poner nuevamente en funcionamiento los pozos afectados.

Se solicita a los vecinos realizar un uso responsable del recurso hasta tanto se normalice el sistema.

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