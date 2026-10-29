El Municipio se prepara ante posibles emergencias climáticas con un nuevo Sistema de Emergencias

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Municipalidad de Pergamino

La herramienta reúne información sobre lluvias, niveles del arroyo, calles afectadas, centros de evacuados y servicios de salud. El objetivo es mejorar la coordinación de las áreas municipales y agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo. La Municipalidad de Pergamino continúa trabajando en la preparación y coordinación de sus equipos...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 29 de octubre de 2026 a las 10:07 a. m.



La herramienta reúne información sobre lluvias, niveles del arroyo, calles afectadas, centros de evacuados y servicios de salud. El objetivo es mejorar la coordinación de las áreas municipales y agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

La Municipalidad de Pergamino continúa trabajando en la preparación y coordinación de sus equipos ante posibles emergencias climáticas. En ese marco, presentó un Sistema de Emergencias diseñado de acuerdo con las necesidades locales, que permitirá reunir información clave para organizar los recursos municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La herramienta fue desarrollada por la Subsecretaría de Modernización e Innovación Tecnológica, con la participación de las áreas de Seguridad, Salud, Servicios Públicos, Sistemas de Información Georreferenciados, Defensa Civil y Desarrollo Social.

El sistema fue presentado ante el Comité de Emergencias, integrado por miembros del Ejecutivo local, con la participación del intendente Javier Martínez.

Información para tomar decisiones

La plataforma permite visualizar en mapas distintos datos relevantes para la gestión de una emergencia, como la ubicación de las cámaras de seguridad, los cortes de calles, el estado de los sumideros, los centros de evacuados y los centros de salud activos. También incorpora como referencia la marca de agua registrada durante la inundación de 2016.

Uno de sus aspectos centrales es la posibilidad de actualizar la información a medida que se reciben nuevos reportes sobre la evolución de una eventual inundación. De esta manera, los equipos municipales pueden contar con un panorama más preciso de las zonas afectadas y organizar las intervenciones de acuerdo con las necesidades que se presenten.

El sistema también permite consultar la capacidad disponible en los centros de evacuados y localizar el centro de salud más cercano ante la necesidad de asistencia sanitaria.

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A su vez, se encuentra vinculado con la plataforma Clima Pergamino, desde donde se puede acceder a los pronósticos meteorológicos, las alertas, los niveles del arroyo y la información satelital sobre las lluvias.

Trabajo coordinado ante una emergencia

Durante la presentación, el intendente Javier Martínez destacó la importancia de contar con información actualizada para planificar las intervenciones y coordinar el trabajo de las distintas áreas municipales.

“Estamos muy satisfechos con este sistema que se encuentra en desarrollo, y que nos va a permitir contar con información completa y en tiempo real en el momento de emergencias climáticas. Esta información que van cargando las distintas Secretarías es fundamental para poder organizar los equipos de trabajo y tomar las decisiones correctas que nos permitan brindar protección, seguridad y tranquilidad a los vecinos”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Modernización e Innovación Tecnológica, Mauricio Terzaghi, explicó que la plataforma concentra en un mismo entorno información que resulta fundamental para la planificación y la actuación de los equipos.

El desarrollo de esta herramienta busca fortalecer la coordinación entre las áreas municipales y facilitar la toma de decisiones ante una contingencia, con información que permita identificar las necesidades de cada sector y organizar los recursos disponibles.