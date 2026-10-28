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SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV

“Seguimos formándonos para cuidar” es el lema de la capacitación sobre el abordaje prehospitalario del accidente cerebrovascular (ACV) que realizó el personal de SAME Emergencias Médicas Pergamino junto a profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos San José. La actividad se desarrolló el lunes 26 de octubre, a las 14...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·28 de octubre de 2026 a las 12:17 p. m.
SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV

“Seguimos formándonos para cuidar” es el lema de la capacitación sobre el abordaje prehospitalario del accidente cerebrovascular (ACV) que realizó el personal de SAME Emergencias Médicas Pergamino junto a profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos San José.

La actividad se desarrolló el lunes 26 de octubre, a las 14 horas, en el Salón de Bellas Artes, y estuvo a cargo de la Dra. Dolores Villani y María Marino.

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La propuesta tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del equipo de emergencias para reconocer los síntomas del ACV y actuar de manera oportuna, teniendo en cuenta que la rapidez en la detección y la intervención pueden ser determinantes para la atención del paciente.

La capacitación continua del personal de emergencias es fundamental para optimizar la respuesta ante estas situaciones y contribuir a salvar vidas.

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