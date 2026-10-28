SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV
“Seguimos formándonos para cuidar” es el lema de la capacitación sobre el abordaje prehospitalario del accidente cerebrovascular (ACV) que realizó el personal de SAME Emergencias Médicas Pergamino junto a profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos San José. La actividad se desarrolló el lunes 26 de octubre, a las 14...
“Seguimos formándonos para cuidar” es el lema de la capacitación sobre el abordaje prehospitalario del accidente cerebrovascular (ACV) que realizó el personal de SAME Emergencias Médicas Pergamino junto a profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos San José.
La actividad se desarrolló el lunes 26 de octubre, a las 14 horas, en el Salón de Bellas Artes, y estuvo a cargo de la Dra. Dolores Villani y María Marino.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
La Noche de las Pizzas: nueve pizzerías de Pergamino se suman a la propuesta
Carrera Rosa 2026: habrá inscripción gratuita para personas con discapacidad
La Municipalidad recuerda controlar el vencimiento de la licencia de conducir
Pergamino acompañó a sus jóvenes talentos en las Olimpíadas Matemáticas
Mauricio Dayub brilló con “El equilibrista” y elogió el renovado Teatro San Martín
La propuesta tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del equipo de emergencias para reconocer los síntomas del ACV y actuar de manera oportuna, teniendo en cuenta que la rapidez en la detección y la intervención pueden ser determinantes para la atención del paciente.
La capacitación continua del personal de emergencias es fundamental para optimizar la respuesta ante estas situaciones y contribuir a salvar vidas.