> La Municipalidad recuerda controlar el vencimiento de la licencia de conducir

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino recuerda a los conductores la importancia de verificar la fecha de vencimiento de su licencia de conducir y realizar la renovación con anticipación, para evitar circular con el documento vencido. Se trata de un control sencillo que muchas veces se pasa por alto y que puede...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 22 de octubre de 2026 a las 11:23 a. m.

La Municipalidad de Pergamino recuerda a los conductores la importancia de verificar la fecha de vencimiento de su licencia de conducir y realizar la renovación con anticipación, para evitar circular con el documento vencido.

Se trata de un control sencillo que muchas veces se pasa por alto y que puede generar inconvenientes al momento de conducir. Circular con la licencia vencida puede derivar en sanciones durante un control de tránsito y complicaciones ante un siniestro vial, ya que la cobertura del seguro dependerá de las condiciones de la póliza y de las circunstancias del hecho.

Por eso, se recomienda revisar periódicamente la fecha de vencimiento y solicitar el turno para la renovación con tiempo, sin esperar hasta el último día.



Los conductores pueden gestionar su turno a través del siguiente enlace: https://pergamino.ar/servicios/turnos-de-licencias-de-conducir/