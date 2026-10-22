La Municipalidad recuerda controlar el vencimiento de la licencia de conducir
La Municipalidad de Pergamino recuerda a los conductores la importancia de verificar la fecha de vencimiento de su licencia de conducir y realizar la renovación con anticipación, para evitar circular con el documento vencido. Se trata de un control sencillo que muchas veces se pasa por alto y que puede...
La Municipalidad de Pergamino recuerda a los conductores la importancia de verificar la fecha de vencimiento de su licencia de conducir y realizar la renovación con anticipación, para evitar circular con el documento vencido.
Se trata de un control sencillo que muchas veces se pasa por alto y que puede generar inconvenientes al momento de conducir. Circular con la licencia vencida puede derivar en sanciones durante un control de tránsito y complicaciones ante un siniestro vial, ya que la cobertura del seguro dependerá de las condiciones de la póliza y de las circunstancias del hecho.
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Por eso, se recomienda revisar periódicamente la fecha de vencimiento y solicitar el turno para la renovación con tiempo, sin esperar hasta el último día.
Los conductores pueden gestionar su turno a través del siguiente enlace: https://pergamino.ar/servicios/turnos-de-licencias-de-conducir/
Un minuto para revisar la fecha puede evitar muchos inconvenientes. La prevención también empieza por tener la documentación al día.