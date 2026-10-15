La Muni en Tu Barrio presenta Edición Rosa en Ameghino
Este sábado, desde las 16 horas se realizará una nueva edición de “La Muni en tu barrio” en la Plaza La Solidaridad, en el barrio Ameghino, para brindar atención, asesoramiento y acompañamiento a la comunidad. Habrá actividades de concientización sobre el cáncer de mama, controles y servicios de salud, propuestas...
Este sábado, desde las 16 horas se realizará una nueva edición de “La Muni en tu barrio” en la Plaza La Solidaridad, en el barrio Ameghino, para brindar atención, asesoramiento y acompañamiento a la comunidad.
Habrá actividades de concientización sobre el cáncer de mama, controles y servicios de salud, propuestas deportivas y recreativas, artistas locales y atención de distintas áreas municipales.
También se brindará información sobre el programa Adultos 2000, que permite terminar la secundaria en línea y con validez nacional.
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La secretaria de Salud Érica Períes se refirió a la particularidad que presenta este nuevo encuentro bajo el slogan Edición Rosa, en referencia al mes de octubre como una fecha establecida para concientizar sobre el cáncer de mama: “En lo que refiere a Salud nos van a estar acompañando Fundación OncoSalud, Fortaleza, el COP y Corazones en Acción. En este mes de octubre, donde hablamos sobre la concientización del cáncer de mama, vamos a estar charlando con las vecinas sobre esta temática y la importancia de los controles”
El área también realizará Testeos de VIH, vacunación y control de libretas sanitarias. A su vez. Habrá presencia de otras dependencias de Salud como Bromatología, Veterinaria, Saneamiento Ambiental y Salud Mental.
Durante la jornada del sábado habrá kermés deportiva, inflables, educación vial, actividades para la familia, música en vivo, entre otras propuestas.
En este sentido, el subsecretario de Deportes Matías Varela detalló: “Sabemos que el deporte es un embajador en estas actividades, convoca. En esta oportunidad sabemos que es un barrio donde hay muchos jóvenes, donde el Club Racing es muy fuerte en el lugar. La plaza está ubicada en Santa Cruz y Conscripto Silva, justo atrás del club, entonces trabajamos mucho en conjunto para difundir la actividad”
“Tenemos una serie de inflables, apuntado a un público infantil y tenemos una cancha inflable donde suelen armarse torneos competitivos”, agregó.
Por último, la directora de Recursos Humanos Flavia Cascardo brindó detalles del Programa Adultos 2000 para el cual estarán inscribiendo a todos aquellos jóvenes/adultos que quieran terminar la secundaria de manera online.
“Con La Muni en tu Barrio buscamos acercar todos los espacios municipales al ciudadano para que no tengan que venir a los edificios principales. Es decir, nos acercamos con Desarrollo Social, Salud, Deportes, Juventud, Actuá en Verde, Hacienda, entre otras áreas que forman parte del programa. En nuestro caso estaremos brindando información y anotando a jóvenes, adultos y mayores que no han terminado la secundaria. Vamos a presentar el Programa Adultos 2000, que bajamos este año a través del municipio de Pergamino, la idea es que todos puedan terminar el secundario de manera online, en su tiempo y con validez nacional. Los esperamos a todos para que puedan venir a interiorizarse con esta nueva propuesta”