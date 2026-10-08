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Microcréditos: la Municipalidad entregó $50 millones a 24 emprendedores de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino entregó $50 millones en microcréditos a 24 emprendedores de la ciudad que participaron del programa, cumplieron con los requisitos establecidos, realizaron el curso de formación y presentaron sus proyectos productivos. El acto se llevó a cabo el martes por la tarde y contó con la presencia...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·08 de octubre de 2026 a las 09:52 a. m.
Microcréditos: la Municipalidad entregó $50 millones a 24 emprendedores de Pergamino


La Municipalidad de Pergamino entregó $50 millones en microcréditos a 24 emprendedores de la ciudad que participaron del programa, cumplieron con los requisitos establecidos, realizaron el curso de formación y presentaron sus proyectos productivos.

El acto se llevó a cabo el martes por la tarde y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Karim Dib; el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari; la directora de Rentas, Brenda Pistolesi; el representante del CRUP, Juan Carlos Raimundo; y los concejales Ignacio Maiztegui y Ezequiel Montenegro.

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La iniciativa busca acompañar a quienes deciden emprender, brindando herramientas para fortalecer sus proyectos, promover el empleo y generar nuevas oportunidades de desarrollo. En este sentido, el programa no se limita a la entrega del financiamiento, sino que contempla instancias de capacitación y acompañamiento para los emprendedores.

Durante los últimos meses, la propuesta permitió fortalecer la comunidad emprendedora de la ciudad a través de nuevas actividades posteriores al curso, como desayunos de emprendedores, encuentros, capacitaciones y mentorías.

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“Estamos logrando crear una comunidad emprendedora en la ciudad. Incorporamos los desayunos emprendedores, que se suman a las actividades que hacemos en el marco del Club de Emprendedores. También estamos dictando cursos que hoy tienen los cupos completos, y eso se dio por el boca a boca del curso que se dicta para acceder a Microcréditos”, señaló Petinari.

En relación con la experiencia de esta edición, el funcionario destacó el compromiso de los participantes y el acompañamiento sostenido durante más meses que en años anteriores.

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“La experiencia fue muy positiva. Fue un grupo que se fortaleció mucho y trabajamos más meses que el año pasado. Una vez que terminamos el curso empezamos a proponer y ofrecer otras instancias posteriores a los emprendedores, porque eso es lo que nos permite estar más cerca, en el día a día, acompañarlos y seguir capacitándolos”, explicó.

Petinari también destacó la incorporación de nuevas herramientas de acompañamiento, entre ellas las mentorías que se desarrollan junto con la UNNOBA, y valoró la participación de los emprendedores en las distintas propuestas de capacitación.

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El programa continuará con nuevas instancias de formación, mentorías y jornadas de trabajo, mientras se planifican las actividades para el próximo año.

Los 24 beneficiarios
Los emprendedores que accedieron al microcrédito son: Joana Raquel García, Manuel Alarcón, Viviana Barrera, Ana Laura Bello, Héctor Giachino, Alejandro Mella, Eliana Estefanía Morais, Carla Maiorano, Agustín Cabrera, Melisa Franzoy, Juan Manuel Duarte, Juan Ignacio Moreira, María Bustamante, Romina Percara, Eliana Lucero, Facundo Giacone, Juan Agustín Cascardo, Yanet Gabriela Gómez, Daniela Belén Ríos, Delfina Teixido, Miguel Ángel Lobos, Jaquelín Mailin Pipet, Alan Rubini y Laura Andrea Geracci.

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