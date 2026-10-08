Microcréditos: la Municipalidad entregó $50 millones a 24 emprendedores de Pergamino

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino entregó $50 millones en microcréditos a 24 emprendedores de la ciudad que participaron del programa, cumplieron con los requisitos establecidos, realizaron el curso de formación y presentaron sus proyectos productivos. El acto se llevó a cabo el martes por la tarde y contó con la presencia...

08 de octubre de 2026 a las 09:52 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 08 de octubre de 2026 a las 09:52 a. m.



La Municipalidad de Pergamino entregó $50 millones en microcréditos a 24 emprendedores de la ciudad que participaron del programa, cumplieron con los requisitos establecidos, realizaron el curso de formación y presentaron sus proyectos productivos.

El acto se llevó a cabo el martes por la tarde y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Karim Dib; el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari; la directora de Rentas, Brenda Pistolesi; el representante del CRUP, Juan Carlos Raimundo; y los concejales Ignacio Maiztegui y Ezequiel Montenegro.

La iniciativa busca acompañar a quienes deciden emprender, brindando herramientas para fortalecer sus proyectos, promover el empleo y generar nuevas oportunidades de desarrollo. En este sentido, el programa no se limita a la entrega del financiamiento, sino que contempla instancias de capacitación y acompañamiento para los emprendedores.

Durante los últimos meses, la propuesta permitió fortalecer la comunidad emprendedora de la ciudad a través de nuevas actividades posteriores al curso, como desayunos de emprendedores, encuentros, capacitaciones y mentorías.

“Estamos logrando crear una comunidad emprendedora en la ciudad. Incorporamos los desayunos emprendedores, que se suman a las actividades que hacemos en el marco del Club de Emprendedores. También estamos dictando cursos que hoy tienen los cupos completos, y eso se dio por el boca a boca del curso que se dicta para acceder a Microcréditos”, señaló Petinari.

En relación con la experiencia de esta edición, el funcionario destacó el compromiso de los participantes y el acompañamiento sostenido durante más meses que en años anteriores.

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“La experiencia fue muy positiva. Fue un grupo que se fortaleció mucho y trabajamos más meses que el año pasado. Una vez que terminamos el curso empezamos a proponer y ofrecer otras instancias posteriores a los emprendedores, porque eso es lo que nos permite estar más cerca, en el día a día, acompañarlos y seguir capacitándolos”, explicó.

Petinari también destacó la incorporación de nuevas herramientas de acompañamiento, entre ellas las mentorías que se desarrollan junto con la UNNOBA, y valoró la participación de los emprendedores en las distintas propuestas de capacitación.

El programa continuará con nuevas instancias de formación, mentorías y jornadas de trabajo, mientras se planifican las actividades para el próximo año.