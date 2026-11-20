Municipalidad de Pergamino

En el marco de una nueva edición de la Noche de los Museos, este sábado quedará inaugurado el coche ferroviario B.T.H. A.U. 6633, una pieza de enorme valor histórico y patrimonial que fue restaurada y se incorpora al circuito de espacios y bienes que preservan la memoria de nuestra ciudad....



En el marco de una nueva edición de la Noche de los Museos, este sábado quedará inaugurado el coche ferroviario B.T.H. A.U. 6633, una pieza de enorme valor histórico y patrimonial que fue restaurada y se incorpora al circuito de espacios y bienes que preservan la memoria de nuestra ciudad. Podrá recorrerse en las instalaciones del Centro Cultural Bellas Artes.

Días atrás, el intendente Javier Martínez estuvo presente en la unidad, cuando se encontraban en la etapa final los trabajos de restauración, y pudo conocer de cerca los detalles de esta importante recuperación patrimonial.

Se trata de un coche eléctrico carrozado en madera, fabricado en Inglaterra por la firma British Thomson-Houston (B.T.H.), que formó parte del primer servicio ferroviario electrificado de Sudamérica y del primero del mundo en funcionar sobre vías de trocha ancha.

La formación original comenzó a prestar servicio el 24 de agosto de 1916 en el ramal Retiro-Tigre del Ferrocarril Central Argentino, hoy Línea Mitre. Aquella jornada, el primer tren eléctrico partió de Retiro a las 15:25 y llegó a Tigre en apenas 26 minutos, marcando un antes y un después en la historia del transporte ferroviario.

La unidad A.U. 6633 tiene más de 110 años de antigüedad y constituye un testimonio excepcional de aquella innovación tecnológica. Es una de las dos unidades que, según los registros patrimoniales, se conservan en el mundo. Su incorporación al patrimonio de Pergamino fue establecida mediante el Decreto Municipal 945/25, del 19 de marzo de 2025.

Una parte de nuestra historia

La llegada del ferrocarril fue uno de los acontecimientos que marcaron el desarrollo de Pergamino. En 1882 arribó el primer servicio del entonces Ferrocarril del Oeste y, con la posterior expansión de distintos ramales, la ciudad se convirtió en un importante nodo ferroviario de la región.

El tren no solo facilitó el transporte de pasajeros y mercancías, sino que también impulsó la actividad agropecuaria, el comercio, el crecimiento urbano y la formación de barrios vinculados a la actividad ferroviaria. Su influencia quedó grabada en la identidad y en la memoria de generaciones de pergaminenses.

Por eso, la recuperación de este coche representa mucho más que la puesta en valor de una pieza antigua: significa preservar un capítulo de la historia del transporte y, también, de la historia de Pergamino.