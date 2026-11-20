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La gestión del intendente Fernando Bouvier transformó un edificio destinado originalmente a terminal de ómnibus en un espacio de formación universitaria y capacitación. Con una inversión de 366 millones de pesos, el Polo Educativo y Tecnológico ya ofrece carreras, cursos y actividades académicas.

Arrecifes puso en funcionamiento su Polo Educativo y Tecnológico, un espacio que concentra propuestas universitarias, cursos de capacitación y actividades abiertas a la comunidad. El proyecto, impulsado durante la gestión del intendente Fernando Bouvier, permitió reconvertir un edificio originalmente destinado a terminal de ómnibus en una sede para la formación académica y el desarrollo de nuevas habilidades.

La iniciativa apunta a ampliar las posibilidades de estudiar sin necesidad de trasladarse diariamente a otras ciudades, una dificultad que suele condicionar las decisiones de muchos jóvenes y familias del interior bonaerense. Según informó la Municipalidad de Arrecifes, el inmueble alberga un Centro Universitario y está preparado para recibir, además de clases, charlas, talleres, congresos y proyectos vinculados con la educación y la tecnología.

Una nueva función para un edificio La transformación del inmueble fue uno de los objetivos definidos por la administración de Bouvier desde el comienzo de su gestión. El lugar, concebido inicialmente para funcionar como terminal de ómnibus, fue adaptado para responder a una demanda diferente: disponer de instalaciones donde puedan convivir carreras de nivel superior, propuestas de formación laboral y encuentros académicos.

Para una ciudad como Arrecifes, contar con propuestas de educación superior en el propio distrito representa una alternativa para quienes, por razones económicas, laborales o familiares, encuentran dificultades para viajar o instalarse en centros universitarios. También puede contribuir a fortalecer la capacitación de trabajadores y la disponibilidad de perfiles técnicos requeridos por empresas y emprendimientos de la región.

Las carreras y capacitaciones Entre las propuestas informadas por el gobierno local se encuentra la Diplomatura en Programación y Análisis de Datos, vinculada con la Universidad de Buenos Aires (UBA). A ella se suman la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), y la Tecnicatura en Analista en Informática, de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA).

La programación incluye además un Programa de Alfabetización y capacitaciones de duración más acotada. Entre ellas figuran un curso de Turismo e Historia de Arrecifes, a cargo del guía turístico Hugo Páez, y otro de Manipulación de Alimentos, desarrollado por la División de Bromatología municipal. Se contemplan asimismo talleres y actividades orientadas a públicos diversos.

En el área tecnológica se destaca el Desafío IA para jóvenes, una propuesta de UNICEF vinculada con el acercamiento a herramientas de inteligencia artificial. De este modo, el espacio combina formación académica formal con experiencias destinadas a despertar vocaciones, actualizar conocimientos y ampliar oportunidades de aprendizaje.

Un lugar para encuentros académicos El Polo Educativo y Tecnológico también fue concebido como sede de jornadas y congresos. Entre las actividades ya realizadas se encuentra «Enseñar con Ciencia», a cargo del neurocientífico Andrés Rieznik, una iniciativa que permitió acercar contenidos científicos y educativos a los participantes.

Además, del 27 al 29 de noviembre está prevista la realización del VII Simposio Argentino de Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas. La convocatoria constituye otro ejemplo de la diversidad de usos proyectados para las instalaciones, que pueden albergar encuentros especializados y recibir a profesionales y asistentes de diferentes lugares.

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Una inversión de 366 millones de pesos De acuerdo con los datos difundidos por la Municipalidad, la reconversión del edificio demandó una inversión total de 366 millones de pesos. De ese monto, 90 millones fueron aportados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mediante el programa Puentes, destinado a favorecer el acceso a estudios superiores en municipios bonaerenses. El resto de los recursos necesarios para completar la intervención fue afrontado por el gobierno local, según precisó la administración de Bouvier.

Los trabajos incluyeron una intervención edilicia de magnitud. El informe municipal detalla la utilización de 350 metros cúbicos de hormigón, 1.250 baldosones para pisos y espacios de circulación, y la instalación de 109 aberturas. También se incorporaron 40 puertas plegables acústicas, que permiten adaptar los ambientes a distintas actividades, y 67 luminarias.

A ello se sumó la construcción de sanitarios, incluidos baños adaptados para personas con discapacidad.

Desde el Municipio destacaron que la inversión permitió recuperar y dar un nuevo destino a una estructura existente, en lugar de mantenerla sin uso. El proyecto, señalaron, exigió planificación y una administración de recursos orientada a completar las obras y poner las instalaciones al servicio de la comunidad.

Educación y desarrollo local El intendente Fernando Bouvier ocupa un lugar central en la presentación institucional del proyecto, que su gestión considera una de sus prioridades. La Municipalidad sostiene que la nueva infraestructura permitirá a generaciones de arrecifeños acceder a estudios universitarios y capacitaciones sin tener que abandonar su ciudad para cursar determinadas propuestas.

Más allá de la inversión inicial, el valor del polo dependerá de su funcionamiento sostenido: la continuidad de las carreras, la incorporación de nuevas actividades, el acompañamiento a los estudiantes y la articulación con instituciones educativas y sectores productivos.