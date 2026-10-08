Pergamino cumple 131 años con un fin de semana a puro festejo: desfile, peña y el gran cierre con El Indio Rojas

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Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad presenta la agenda completa de actividades del viernes 9 al lunes 12 de octubre. Habrá promociones en hoteles para quienes quieran visitar la ciudad y alojarse. Pergamino celebra un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, musicales y...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 08 de octubre de 2026 a las 02:00 p. m.



La Municipalidad presenta la agenda completa de actividades del viernes 9 al lunes 12 de octubre. Habrá promociones en hoteles para quienes quieran visitar la ciudad y alojarse.

Pergamino celebra un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, musicales y turísticas, abiertas a vecinos y visitantes. El punto más alto será el domingo 11 de octubre en Parque Belgrano, donde Lucio “El Indio” Rojas ofrecerá un show gratuito para cerrar los festejos.

El gran cierre: Parque Belgrano, domingo 11 a las 16 horas

La jornada comenzará a las 16 horas con artistas locales y regionales: Bernabé Pirchi, Ezequiel Amaya y Zoilo Bartolo, junto al Ballet Municipal y el Ballet Identidad de Acevedo. La noche tendrá su broche con el show de El Indio Rojas. Habrá patio gastronómico y sorpresas para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.

El Parque Belgrano fue elegido por su ubicación céntrica, su infraestructura y su capacidad para recibir a más de 25.000 personas, como ocurrió con el show de Desatino San Javier. En el Instagram de la Municipalidad se encuentra el plano y puntos de evacuación.

La propuesta busca reunir a vecinos de Pergamino y de localidades cercanas en un evento accesible, sin necesidad de viajar a las grandes capitales.

Agenda completa del fin de semana

Viernes 9 de octubre, 20 horas: Vestidos con Historias. Desfile de novias y de 15 del siglo XX en el CCBA.

Sábado 10 de octubre, 20 horas: Peña Folclórica. En la explanada de Bellas Artes, con Rejunte Criollo.

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Domingo 11 de octubre, 16 horas: Gran jornada en Parque Belgrano. Con Bernabé Pirchi, Ezequiel Amaya, Zoilo Bartolo, el Ballet Municipal, el Ballet Identidad de Acevedo y el cierre del Indio Lucio Rojas.

Lunes 12 de octubre: Cicloturismo Sustentable. Recorrido guiado en bicicleta por Mariano Benítez. Cupos limitados, con inscripción previa en la Oficina de Turismo: 2477 605611.

Además, los museos de la ciudad estarán abiertos sábado, domingo y feriado.