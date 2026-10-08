Pergamino cumple 131 años con un fin de semana a puro festejo: desfile, peña y el gran cierre con El Indio Rojas
La Municipalidad presenta la agenda completa de actividades del viernes 9 al lunes 12 de octubre. Habrá promociones en hoteles para quienes quieran visitar la ciudad y alojarse. Pergamino celebra un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, musicales y...
La Municipalidad presenta la agenda completa de actividades del viernes 9 al lunes 12 de octubre. Habrá promociones en hoteles para quienes quieran visitar la ciudad y alojarse.
Pergamino celebra un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, musicales y turísticas, abiertas a vecinos y visitantes. El punto más alto será el domingo 11 de octubre en Parque Belgrano, donde Lucio “El Indio” Rojas ofrecerá un show gratuito para cerrar los festejos.
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El gran cierre: Parque Belgrano, domingo 11 a las 16 horas
La jornada comenzará a las 16 horas con artistas locales y regionales: Bernabé Pirchi, Ezequiel Amaya y Zoilo Bartolo, junto al Ballet Municipal y el Ballet Identidad de Acevedo. La noche tendrá su broche con el show de El Indio Rojas. Habrá patio gastronómico y sorpresas para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.
El Parque Belgrano fue elegido por su ubicación céntrica, su infraestructura y su capacidad para recibir a más de 25.000 personas, como ocurrió con el show de Desatino San Javier. En el Instagram de la Municipalidad se encuentra el plano y puntos de evacuación.
La propuesta busca reunir a vecinos de Pergamino y de localidades cercanas en un evento accesible, sin necesidad de viajar a las grandes capitales.
Agenda completa del fin de semana
Viernes 9 de octubre, 20 horas: Vestidos con Historias. Desfile de novias y de 15 del siglo XX en el CCBA.
Sábado 10 de octubre, 20 horas: Peña Folclórica. En la explanada de Bellas Artes, con Rejunte Criollo.
Domingo 11 de octubre, 16 horas: Gran jornada en Parque Belgrano. Con Bernabé Pirchi, Ezequiel Amaya, Zoilo Bartolo, el Ballet Municipal, el Ballet Identidad de Acevedo y el cierre del Indio Lucio Rojas.
Lunes 12 de octubre: Cicloturismo Sustentable. Recorrido guiado en bicicleta por Mariano Benítez. Cupos limitados, con inscripción previa en la Oficina de Turismo: 2477 605611.
Además, los museos de la ciudad estarán abiertos sábado, domingo y feriado.
Un fin de semana para quedarse
Con el feriado largo, el área de Turismo armó una propuesta completa para que vecinos y visitantes disfruten Pergamino de principio a fin. Para quienes viajen desde ciudades vecinas, en el Instagram Turismo Pergamino se encuentran las promociones de los hoteles adheridos para el fin de semana.
Quienes quieran conocer más información acerca de la agenda de la ciudad, deberán ingresar a pergamino.tur.ar/agenda