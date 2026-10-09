La Dirección de Salud Mental brinda múltiples servicios

Municipalidad de Pergamino

En el mes de la Salud Mental, el intendente Javier Martínez visitó las obras de ampliación del Centro Padre Galli, renovando el compromiso con el bienestar de los vecinos y la prevención comunitaria. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y, desde 2024, Pergamino...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 09 de octubre de 2026 a las 01:25 p. m.

En el mes de la Salud Mental, el intendente Javier Martínez visitó las obras de ampliación del Centro Padre Galli, renovando el compromiso con el bienestar de los vecinos y la prevención comunitaria.

El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y, desde 2024, Pergamino cuenta con una Dirección especializada en el tema que brinda diversos servicios y programas gratuitos pensados para el acompañamiento a los vecinos del Partido.

El mandatario presentó las nuevas instalaciones acompañado por la secretaria de Salud, Érica Períes, el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, y parte de los equipos técnicos.

“La idea de fortalecer las redes de contención en materia de salud mental es trabajar por un municipio presente que brinde una primera escucha, contención y acompañamiento sin que el vecino tenga que deambular o alejarse de su barrio para encontrar respuesta”, expresó el intendente en la recorrida.

La Dirección de Salud Mental, desde su creación en el año 2024 hasta la actualidad, ha ido creciendo, sumando recursos, programas y dispositivos. “Hoy, además, celebramos la ampliación y mejora de las instalaciones del Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos ‘Padre Galli’. Esta reforma edilicia brinda la posibilidad de ampliar el servicio de consultorios y de talleres diarios para la comunidad, mejorar nuestra atención y brindar mejor contención”, explicó Juan Bonillo, titular del área.

Asimismo, Bonillo detalló el funcionamiento de esta área, que se encarga de planificar políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la salud mental de nuestra comunidad, desde la promoción, prevención, orientación, atención y posvención, ya sea de modo individual y/o grupal, de una persona, su familia, amigos y entorno, a través de las siguientes actividades:

Servicio de Salud Mental de los CAPS: brinda atención profesional interdisciplinaria en consultorio ambulatorio, dinámicas grupales y propuestas territoriales y comunitarias.

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Programa Encontrarnos: suma dispositivos grupales y talleres para el abordaje de la salud mental en distintos espacios e instituciones, para construir junto con otros. Hoy hay más de 20 dispositivos dispersos por Pergamino.

Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Padre Galli”: mediante sus abordajes de talleres diarios, consultorio ambulatorio y dispositivos territoriales.

Departamento de Docencia e Investigación: cuenta con tres líneas de acción: módulo de extensión, módulo de actualización y formación, y módulo de investigación en el campo de la salud mental.

Programas de prevención y posvención colectiva de salud: desarrollados intersectorialmente y en acuerdos con otros actores en escenarios colectivos, tales como las escuelas y los clubes.