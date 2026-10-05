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Clubes Seguros: se realizó la jornada informativa por la temporada 2026/27

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante una jornada informativa del programa Clubes Seguros, destinada a representantes de clubes e instituciones deportivas del Partido de Pergamino, con el objetivo de brindar información sobre los requisitos necesarios para la habilitación y el desarrollo de actividades durante la temporada 2026/27. El encuentro se...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·05 de octubre de 2026 a las 01:51 p. m.
Clubes Seguros: se realizó la jornada informativa por la temporada 2026/27

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante una jornada informativa del programa Clubes Seguros, destinada a representantes de clubes e instituciones deportivas del Partido de Pergamino, con el objetivo de brindar información sobre los requisitos necesarios para la habilitación y el desarrollo de actividades durante la temporada 2026/27.

El encuentro se desarrolló bajo la premisa de «Una Sola Salud” y contó con la participación de representantes de la Secretaría de Salud, SAME, Dirección de Bromatología, Dirección de Habilitación y Actividad Comercial, Dirección de Obras Sanitarias y Defensa Civil.

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Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados con la seguridad y el cuidado de quienes concurren a estos espacios, especialmente niños y adolescentes. Entre otros temas, se informó sobre registros y habilitaciones, ocupación de espejos de agua, medidas de seguridad dentro y fuera de los natatorios, responsabilidades de los guardavidas, manejo y recambio del agua de las piletas, control del agua de consumo y uso obligatorio de clorinadores.

También se brindaron precisiones sobre los requisitos para el funcionamiento de buffets, la presencia de DEA (Desfibrilador Externo Automático), cobertura médica de emergencia y la obligatoriedad del Carnet de Manipulador de Alimentos.

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En este sentido, Sabina Salvarezza destacó la importancia de trabajar en la prevención y el cuidado dentro de los clubes: “Los clubes son lugares de alta concentración de menores y por eso es fundamental que todos los actores involucrados conozcan y cumplan con las medidas de seguridad y prevención. El cuidado es una responsabilidad de todos”.

Capacitaciones obligatorias
Como parte del programa, se realizarán capacitaciones en Manipulación Segura de Alimentos (MSA), destinadas a profesores y ayudantes, y jornadas obligatorias de RCP y Primeros Auxilios.

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Para obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos, las fechas previstas son:

  • 26 y 27 de octubre.

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  • 14 y 15 de noviembre.

    • En tanto, las capacitaciones obligatorias para profesores se realizarán:

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    • 7 de noviembre, de 10 a 12.30.

  • 14 de noviembre, de 14 a 16.30.

  • 21 de noviembre, de 10 a 12.30.

    • Las capacitaciones tendrán lugar en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez.
    Las inscripciones se realizan a través del WhatsApp de la Dirección de Bromatología: 15662115.

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    Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Bromatología al mismo número.

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