Una nueva conexión entre Ugarte e Yrigoyen transformará un sector estratégico de Pergamino

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Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad proyecta una intervención integral que permitirá recuperar un corredor urbano esperado durante años. La obra incluirá nueva pavimentación, desagües, iluminación LED, senderos, parquización y mejoras de seguridad vial, generando una conexión directa con el entorno del Parque Belgrano. La Municipalidad de Pergamino proyecta una obra que permitirá transformar...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 02 de octubre de 2026 a las 03:42 p. m.

La Municipalidad proyecta una intervención integral que permitirá recuperar un corredor urbano esperado durante años. La obra incluirá nueva pavimentación, desagües, iluminación LED, senderos, parquización y mejoras de seguridad vial, generando una conexión directa con el entorno del Parque Belgrano.

La Municipalidad de Pergamino proyecta una obra que permitirá transformar integralmente un sector estratégico de la ciudad y generar una nueva conexión entre las avenidas Ugarte e Yrigoyen.

Se trata de una intervención esperada por muchos pergaminenses y que durante años parecía difícil de concretar. El proyecto contempla la recuperación completa del corredor, que se convertirá en un espacio integrado a la ciudad, con mejores condiciones para circular, caminar y disfrutar del entorno.

La obra incluirá la repavimentación completa del corredor, la construcción de un nuevo sistema de desagües pluviales mediante el entubamiento del canal existente, nuevas cámaras de inspección y cordón cuneta. También se ejecutará un sistema de iluminación pública renovado, con nuevas columnas de mayor altura y luminarias LED de mayor potencia.

Uno de los aspectos centrales del proyecto será la recuperación del entorno. Se realizarán trabajos de conformación y estabilización de los taludes, aterrazados y control de erosión, para luego avanzar con la parquización del sector y la incorporación de senderos.

De esta manera, el corredor no será solamente una nueva alternativa de circulación vehicular: también permitirá darle continuidad al recorrido peatonal y recreativo que se desarrolla en el sector del Parque Belgrano, generando un espacio para quienes caminan, hacen actividad física o utilizan la zona como lugar de encuentro.

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La intervención permitirá además mejorar las condiciones de seguridad del sector. La incorporación de iluminación, senderos y parquización, sumada a una mayor circulación de personas y vehículos, contribuirá a recuperar y poner en valor un área que durante mucho tiempo permaneció desconectada del resto de la ciudad.

Desde el punto de vista de la infraestructura, la obra también permitirá resolver problemas de escurrimiento de aguas superficiales y mejorar las condiciones de durabilidad del nuevo pavimento, reduciendo la necesidad de intervenciones y mantenimiento a futuro.

Una vez finalizados los trabajos se ejecutará la correspondiente señalización horizontal y los elementos de seguridad vial necesarios.

La nueva conexión entre Ugarte e Yrigoyen representa así una obra de infraestructura y, al mismo tiempo, una intervención urbana integral: conecta sectores de la ciudad, mejora la circulación, suma espacios para caminar y disfrutar, recupera un área estratégica y acompaña la transformación que viene teniendo el entorno del Parque Belgrano.