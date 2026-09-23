“La Muni en tu Barrio” presenta su edición primavera y llega al Barrio Belgrano



La jornada será el sábado 26, de 14 a 17 horas, en calle Solís entre Vicente López y Perú, con servicios municipales, juegos, educación vial, actividades artísticas y propuestas para toda la familia.

La Municipalidad de Pergamino llevará adelante una nueva edición de “La Muni en tu Barrio”, que en esta oportunidad tendrá una propuesta especial para celebrar la llegada de la primavera junto a los vecinos del Barrio Belgrano.



El encuentro será el sábado 26, de 14 a 17 horas, en calle Solís entre Vicente López y Perú, donde distintas áreas municipales estarán presentes para brindar atención, asesoramiento y acompañamiento a la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse a realizar consultas y gestiones vinculadas a las áreas municipales, mientras que los más chicos tendrán juegos y propuestas lúdicas. También habrá actividades de educación vial y se invita especialmente a los niños a participar con sus bicicletas.

Como parte de esta edición especial, la jornada contará además con artistas de la zona que subirán al escenario para compartir su música con los vecinos del barrio, generando un espacio de encuentro y celebración.



“Vamos a estar en el barrio festejando el Día de la Primavera y queremos invitarlos a todos a acercarse para festejar juntos. Desde la Secretaría de Hacienda vamos a estar participando para resolver dudas y responder consultas sobre trámites o tasas municipales. Y también, para los más chicos, vamos a estar llevando juegos lúdicos y de entretenimiento para que aprendan jugando”, señaló la directora de Rentas, Brenda Pistolesi.



Por su parte, el responsable de SUBE en Pergamino, Gabriel Zeppa, explicó que durante la jornada se realizará “reposición de tarjetas y, para quienes no lo tengan, la aplicación del beneficio correspondiente”. Además, destacó que se llevarán propuestas del Parque de Educación Vial y pidió a los niños del barrio que “lleven su bici” para poder participar de las actividades.



La jornada también tendrá una fuerte participación de los propios vecinos. Matías Farías, vecino y referente del Barrio Belgrano, destacó la importancia de que el Municipio acerque sus servicios al territorio y valoró especialmente el compromiso de la comunidad con la organización del encuentro.

“Para nosotros es un orgullo recibir este programa. Es algo muy importante acercar todas las áreas del Municipio al barrio. Y a eso le sumamos algunas actividades: vamos a tener cantantes solistas del barrio. Cuando llevé esta idea a los vecinos, me preguntaron qué podían aportar y ahí empezaron a hacer banderines, flores y distintas cosas para la jornada. La mayoría de la gente de la cuadra se fue enterando y se fue ofreciendo para colaborar”, contó.