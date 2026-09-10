Pergamino vuelve a participar de las Olimpíadas Matemáticas Matific

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local, vuelve a poner a disposición de las escuelas y docentes el acceso gratuito a Matific, una plataforma digital orientada al aprendizaje de matemáticas para chicos de 4 a 15 años. La propuesta se implementa nuevamente en Pergamino luego...

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local, vuelve a poner a disposición de las escuelas y docentes el acceso gratuito a Matific, una plataforma digital orientada al aprendizaje de matemáticas para chicos de 4 a 15 años.

La propuesta se implementa nuevamente en Pergamino luego de la experiencia desarrollada en los Puntos Clickeados, donde la herramienta fue utilizada con muy buenos resultados. A nivel nacional, provincias como Mendoza, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también incorporaron Matific en sus escuelas.

En este marco, se realizarán las Olimpíadas Matemáticas Matific 2026, una competencia online que reúne a estudiantes de más de 20 países de América Latina. La iniciativa busca que los chicos aprendan matemáticas de manera lúdica y desarrollen hábitos de aprendizaje sostenidos, al mismo tiempo que genera información que puede resultar de utilidad para docentes, escuelas y responsables de políticas educativas.

Los estudiantes podrán participar desde sus instituciones y continuar compitiendo desde sus casas. A medida que completen actividades en la plataforma irán sumando estrellas, con las que podrán acceder a premios, sorpresas y reconocimientos destinados tanto a los participantes como a sus escuelas y docentes.

Las instituciones interesadas en participar deberán realizar la inscripción inicial a través de matific.com/olimpiadas. Luego, un ejecutivo de Matific se pondrá en contacto para avanzar con el registro de los estudiantes y habilitar sus usuarios.

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Las escuelas que se inscriban hasta el 21 de septiembre podrán probar la herramienta y quedar habilitadas para participar de las Olimpíadas, que se desarrollarán del 28 de septiembre al 2 de octubre. Una vez inscriptas, además, podrán continuar utilizando la plataforma hasta el 31 de diciembre.