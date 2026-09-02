Javier Martínez participó de URBAN CITIES, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes
El intendente de Pergamino, Javier Martínez, participó este miércoles de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes que se desarrolló en la Usina del Arte y reunió a intendentes, funcionarios, empresas, especialistas y referentes del sector tecnológico de todo el país.Durante la jornada, Martínez mantuvo...
El intendente de Pergamino, Javier Martínez, participó este miércoles de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes que se desarrolló en la Usina del Arte y reunió a intendentes, funcionarios, empresas, especialistas y referentes del sector tecnológico de todo el país.
Durante la jornada, Martínez mantuvo encuentros con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, y con el senador bonaerense Pablo Petrecca, entre otros referentes, con quienes compartió experiencias y abordó desafíos comunes de la gestión municipal.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
Más obras de infraestructura para los barrios de Pergamino
Tertulia para adultos mayores: música, humor y encuentro en Bellas Artes
Dos fines de semana de música: Comienza el XII Encuentro de Agrupaciones Instrumentales
Se intensifican los controles de tránsito pesado en calle Mansilla
Cronograma de recolección de residuos voluminosos septiembre 2026
El encuentro convocó a representantes de más de 300 ciudades y de las 24 jurisdicciones del país, con una agenda centrada en la innovación, la inteligencia artificial, la gestión basada en datos, la seguridad, la transformación digital y las nuevas herramientas para mejorar los servicios públicos.
La participación de Pergamino permitió conocer experiencias de otros gobiernos locales y fortalecer vínculos para seguir incorporando tecnología e innovación a la gestión municipal.