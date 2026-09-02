Javier Martínez participó de URBAN CITIES, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

Municipalidad de Pergamino

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, participó este miércoles de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes que se desarrolló en la Usina del Arte y reunió a intendentes, funcionarios, empresas, especialistas y referentes del sector tecnológico de todo el país.Durante la jornada, Martínez mantuvo...

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, participó este miércoles de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes que se desarrolló en la Usina del Arte y reunió a intendentes, funcionarios, empresas, especialistas y referentes del sector tecnológico de todo el país.

Durante la jornada, Martínez mantuvo encuentros con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, y con el senador bonaerense Pablo Petrecca, entre otros referentes, con quienes compartió experiencias y abordó desafíos comunes de la gestión municipal.

El encuentro convocó a representantes de más de 300 ciudades y de las 24 jurisdicciones del país, con una agenda centrada en la innovación, la inteligencia artificial, la gestión basada en datos, la seguridad, la transformación digital y las nuevas herramientas para mejorar los servicios públicos.