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Cronograma de recolección de residuos voluminosos septiembre 2026

La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos correspondiente al mes de septiembre. Este servicio permite a los vecinos desprenderse de objetos en desuso que se acumulan en patios, techos o terrazas y contribuye al mantenimiento de una ciudad más...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·27 de agosto de 2026 a las 10:08 a. m.
Cronograma de recolección de residuos voluminosos septiembre 2026

La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos correspondiente al mes de septiembre. Este servicio permite a los vecinos desprenderse de objetos en desuso que se acumulan en patios, techos o terrazas y contribuye al mantenimiento de una ciudad más limpia.

Zona 1

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Entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre: barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe, José Hernández y La Rural.

Zona 2

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Entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre: barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo desde Vélez Sarsfield hacia el este.

Zona 3

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Entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre: barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora del Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illia (desde avenida de Mayo hacia el norte) y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

Zona 4

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Entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre: barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Aero Club, Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

La recolección de estos residuos se realiza de lunes a viernes, por la tarde.

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Recomendaciones para una correcta disposición

Los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen de un metro cúbico (1 m³), equivalente a aproximadamente seis bolsas de consorcio.

Los escombros deben disponerse en bolsas resistentes de hasta 10 kilos cada una.

Los residuos voluminosos, como muebles viejos, cacharros o trastos inútiles, deben colocarse tomando los recaudos necesarios para evitar accidentes del personal municipal (sin clavos, puntas ni bordes cortantes).

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Se recomienda sacar los residuos a la vereda durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana correspondiente y dar aviso al 147 para una mejor organización.

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