Fértil Finanzas suma beneficios en Pergamino: más cuotas, descuentos y promociones para sus socios

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Pergamino

La empresa argentina, con más de 20 años de trayectoria y presencia en 34 localidades bonaerenses, continúa ampliando su propuesta en la ciudad. A los planes de financiación y la tarjeta de crédito se incorporan nuevas promociones en farmacias, supermercados, estaciones de servicio.

Desde la apertura de su sucursal en Pergamino, ubicada en Pueyrredón 566, Fértil Finanzas avanza en la incorporación de comercios y en la ampliación de beneficios para sus clientes. La firma, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria, tiene presencia en 34 localidades de la provincia de Buenos Aires y Pergamino representa la primera ciudad de su red que supera los 100.000 habitantes.

En la región, además, tiene presencia en localidades como Rojas, Salto, Colón y Arrecifes, lo que permite a sus clientes utilizar sus servicios y acceder a promociones también fuera de Pergamino.

“De a poco nos vamos haciendo conocidos en Pergamino. Somos nuevos en la ciudad, pero la respuesta viene siendo buena y seguimos sumando comercios y beneficios”, explicó Fausto, integrante del equipo de Fértil Finanzas, durante una visita a los estudios de LA OPINIÓN.

La propuesta incluye tarjeta de crédito, planes en cuotas, préstamos y la aplicación Fértil Suma, una herramienta que permite acceder a diferentes beneficios y alternativas de financiación.

Farmacias: tres cuotas sin interés Una de las novedades es la incorporación de cuatro farmacias a la red de comercios adheridos, distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Los clientes de Fértil pueden realizar sus compras los lunes y miércoles en tres cuotas sin interés. El beneficio alcanza no solamente a medicamentos, sino también a productos de higiene personal y otros artículos que se comercializan habitualmente en las farmacias.

“En el último tiempo incorporamos cuatro farmacias, una en cada barrio. Los lunes y miércoles tenemos tres cuotas sin interés para nuestros clientes”, señaló Fausto.

Supermercados: descuentos y cuotas La propuesta también se extiende a los supermercados, un rubro de consumo cotidiano donde las alternativas de financiación pueden representar una herramienta útil para las familias.

En Muy Barato, los miércoles los clientes acceden a 10 por ciento de descuento más tres cuotas sin interés.

Otro de los comercios incorporados es 3 Reyes, cadena local que actualmente cuenta con tres sucursales adheridas: una en el centro, otra en la zona del barrio Acevedo y una tercera hacia el sector del cruce.

En este caso, la promoción contempla 10 por ciento de descuento más tres cuotas sin interés los jueves.

“En 3 Reyes la promoción está funcionando muy bien. Sumamos recientemente una nueva sucursal y seguimos ampliando las posibilidades para nuestros clientes”, contó el representante de Fértil.

A estos beneficios se agrega el denominado SuperDía, que se aplica los martes y permite obtener 20 por ciento de descuento para quienes sean socios de Club Día, además de la posibilidad de financiar la compra en tres cuotas sin interés con Fértil.

También hay beneficios para cargar combustible La tarjeta Fértil también puede utilizarse en estaciones de servicio adheridas. En este rubro existen promociones especiales determinados días de la semana.

En Axion, los domingos se puede acceder a tres cuotas sin interés, mientras que en Puma de calle Alsina el beneficio está disponible los miércoles.

“Los clientes pueden utilizar la tarjeta todos los días en una cuota sin interés. En estos días específicos se suma la posibilidad de hacerlo en tres cuotas”, explicó Fausto.

Hasta nueve cuotas sin interés en electrodomésticos Otro de los rubros donde Fértil concentra una propuesta atractiva es el de electrodomésticos.

En comercios como Bringeri, Naldo y Nuevas, los clientes pueden acceder todos los días a seis cuotas sin interés, mientras que los viernes y sábados el beneficio se extiende hasta nueve cuotas sin interés.

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“En electrodomésticos tenemos hasta seis cuotas sin interés todos los días y los viernes y sábados llegamos hasta nueve cuotas. Es un beneficio que actualmente ofrecen muy pocos comercios y creemos que es una alternativa importante para nuestros clientes”, destacó el representante de la firma.

Fértil Suma y la posibilidad de pagar con QR Ser cliente de Fértil no significa solamente contar con una tarjeta física. La empresa también dispone de la aplicación Fértil Suma, que concentra diferentes beneficios y alternativas para los socios.

Una de las herramientas incorporadas recientemente es el pago mediante QR en cuotas, que permite utilizar esta modalidad incluso en comercios que no se encuentran adheridos directamente a la red de Fértil.

“Es importante que los clientes descarguen Fértil Suma porque tiene beneficios adicionales. También incorporamos el QR en cuotas, que se puede utilizar no solamente en comercios adheridos, sino también en comercios no adheridos de todo el país”, explicó Fausto.

De esta manera, la propuesta busca ampliar las posibilidades de utilización de la tarjeta y facilitar el acceso a financiación más allá de los comercios que forman parte de la red local.

Cómo hacerse cliente de Fértil Para aprovechar todas estas promociones es necesario ser cliente de Fértil Finanzas. El trámite se realiza personalmente en la sucursal de Pueyrredón 566, donde el interesado debe presentar la documentación correspondiente.

Entre los requisitos se solicita DNI, un servicio a nombre del solicitante —puede ser luz, gas o impuesto, entre otros— y documentación que permita acreditar ingresos.

En cuanto a la antigüedad laboral, existen diferencias según la edad: para menores de 30 años se solicitan nueve meses de antigüedad, mientras que para mayores de 30 años se requieren seis meses.

También pueden acceder quienes sean monotributistas o responsables inscriptos, presentando la documentación correspondiente.

“Si se acercan a la sucursal con el DNI y un servicio, podemos iniciar el trámite. Hay requisitos que cumplir, como contar con recibo de sueldo, ser monotributista o responsable inscripto y acreditar la antigüedad requerida”, detalló Fausto.

La atención en la sucursal de Pueyrredón 566 se realiza de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 19:00.

Un changuito lleno, otra de las propuestas Además de las promociones habituales, Fértil Finanzas lanzó junto a Club Día una propuesta especial que permite participar por un changuito de supermercado completo.

La iniciativa contempla tres sorteos, uno por mes: el primero durante agosto, otro en octubre y el último en noviembre.

La particularidad es que pueden participar socios y no socios de Fértil, con el objetivo de acercar la marca a nuevos consumidores y dar a conocer los servicios disponibles.

“Es un sorteo que hacemos durante tres meses. Se sortea un changuito ahora, otro en octubre y el último en noviembre. Es una posibilidad para que también quienes todavía no son clientes conozcan Fértil y se acerquen”, explicó Fausto.

Una propuesta que busca crecer junto a Pergamino Con más de 20 años de trayectoria y una red que se extiende por distintas localidades bonaerenses, Fértil Finanzas busca consolidar su presencia en Pergamino a partir de una propuesta basada en financiación, promociones y acuerdos con comercios locales.

La incorporación de nuevas farmacias, supermercados, estaciones de servicio y comercios de electrodomésticos apunta a que la tarjeta pueda formar parte de distintos momentos del consumo cotidiano.