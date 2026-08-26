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Dos fines de semana de música: Comienza el XII Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” llevará adelante una nueva edición del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, una propuesta que cada año reúne a distintas agrupaciones de Pergamino y la región.La XII edición se desarrollará durante dos fines de semana, con cuatro noches de música en el Teatro Municipal “Unión...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·26 de agosto de 2026 a las 11:05 a. m.
Dos fines de semana de música: Comienza el XII Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” llevará adelante una nueva edición del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, una propuesta que cada año reúne a distintas agrupaciones de Pergamino y la región.

La XII edición se desarrollará durante dos fines de semana, con cuatro noches de música en el Teatro Municipal “Unión Ferroviaria”.

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La programación comenzará el sábado 29 de agosto a las 20.30 horas, con la presentación de la Orquesta “Retocando La Vida”, perteneciente a la Dirección de la Tercera Edad y dirigida por Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillotta. También participará la Orquesta Municipal “Entre Soles y Bemoles”, de San Andrés de Giles, dirigida por David Morelli, que visitará por primera vez el encuentro.

El domingo 30 de agosto, a las 19.30 horas, será el turno de VibraSuzuki, dirigida por Analía Carchenilla; Tamboreras “Mujeres que suenan” y Tamboreros de Arrecifes; y “Los San Pedro”, ensamble de folclore que forma parte del Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz” y está a cargo de Cristian Capurelli. Será la primera participación de esta agrupación en el encuentro.

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La tercera noche será el sábado 5 de septiembre a las 20.30 horas, con la participación de tres agrupaciones del Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”: el Ensamble de Guitarras “Los Taitas” y la Orquesta Típica “El Desbande”, ambas dirigidas por Carlos De La Iglesia, y el Ensamble de Música Latinoamericana, dirigido por Víctor Rotela.

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El domingo 6 de septiembre, a las 19.30 horas, se presentará el Ensamble “Clave de Dos”, dirigido por Aldana López. Como cierre de esta edición actuará la Banda Municipal, bajo la dirección de Ignacio Katz.

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Como protagonista y organizadora de las cuatro jornadas estará la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”.

Cabe recordar que la entrada es a colaboración y estará disponible un alias para recibir transferencias: orquestapergamino. Lo recaudado será destinado a la compra de insumos e instrumentos para las agrupaciones participantes.

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