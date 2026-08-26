> Dos fines de semana de música: Comienza el XII Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

Municipalidad de Pergamino

La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” llevará adelante una nueva edición del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, una propuesta que cada año reúne a distintas agrupaciones de Pergamino y la región.La XII edición se desarrollará durante dos fines de semana, con cuatro noches de música en el Teatro Municipal “Unión...

26 de agosto de 2026 a las 11:05 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 26 de agosto de 2026 a las 11:05 a. m.

La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” llevará adelante una nueva edición del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, una propuesta que cada año reúne a distintas agrupaciones de Pergamino y la región.

La XII edición se desarrollará durante dos fines de semana, con cuatro noches de música en el Teatro Municipal “Unión Ferroviaria”.

La programación comenzará el sábado 29 de agosto a las 20.30 horas, con la presentación de la Orquesta “Retocando La Vida”, perteneciente a la Dirección de la Tercera Edad y dirigida por Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillotta. También participará la Orquesta Municipal “Entre Soles y Bemoles”, de San Andrés de Giles, dirigida por David Morelli, que visitará por primera vez el encuentro.

El domingo 30 de agosto, a las 19.30 horas, será el turno de VibraSuzuki, dirigida por Analía Carchenilla; Tamboreras “Mujeres que suenan” y Tamboreros de Arrecifes; y “Los San Pedro”, ensamble de folclore que forma parte del Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz” y está a cargo de Cristian Capurelli. Será la primera participación de esta agrupación en el encuentro.

La tercera noche será el sábado 5 de septiembre a las 20.30 horas, con la participación de tres agrupaciones del Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”: el Ensamble de Guitarras “Los Taitas” y la Orquesta Típica “El Desbande”, ambas dirigidas por Carlos De La Iglesia, y el Ensamble de Música Latinoamericana, dirigido por Víctor Rotela.

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El domingo 6 de septiembre, a las 19.30 horas, se presentará el Ensamble “Clave de Dos”, dirigido por Aldana López. Como cierre de esta edición actuará la Banda Municipal, bajo la dirección de Ignacio Katz.

Como protagonista y organizadora de las cuatro jornadas estará la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”.