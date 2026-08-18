> En la EP N° 4 recordaron a San Martín con un mensaje de unidad y educación

Municipalidad de Pergamino

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 4 realizó un acto conmemorativo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La jornada reunió a alumnos, docentes, familias y autoridades municipales y educativas, con distintas propuestas artísticas y homenajes al Libertador.Del acto participaron...



La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 4 realizó un acto conmemorativo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La jornada reunió a alumnos, docentes, familias y autoridades municipales y educativas, con distintas propuestas artísticas y homenajes al Libertador.

Del acto participaron el secretario de Gobierno Karim Dib; la inspectora jefe distrital Érica García; y la inspectora de Educación de Nivel Primario del distrito de Pergamino Celeste Campoamor; la directora de la EP Nº 4 Lorena Bajar, junto a integrantes de la comunidad educativa de la institución.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia, escoltadas por alumnos de 6° año, y continuó con palabras alusivas sobre la vida y el legado de San Martín. Los estudiantes destacaron especialmente sus valores, su compromiso con la libertad y la independencia y su convicción de que la educación era fundamental para construir una nación.

Durante el acto, el secretario de Gobierno Karim Dib puso el foco en una de las características menos asociadas habitualmente a la figura del Libertador: su decisión de no participar en enfrentamientos entre argentinos. “San Martín fue soldado y luchó por la independencia, pero cuando terminó esa etapa y lo convocaron a participar de luchas entre hermanos, entre argentinos, nunca quiso”, señaló Dib. En ese sentido, invitó a los alumnos, las familias y los docentes a tomar ese ejemplo para la Argentina de hoy: “Los argentinos tenemos que estar unidos y trabajar todos por una patria mejor”.

Por su parte, la inspectora jefe distrital, Erica García, destacó la importancia de recuperar esos valores en la escuela y remarcó el diálogo como herramienta para resolver los conflictos. “En tiempos en los que prevalecen el conflicto y la violencia, queremos que los chicos puedan hablar con los adultos, con sus docentes y resolver las situaciones a través del diálogo”, expresó.

Seguí leyendo Pergamino Parque Solar, una obra para generar energía limpia y sustentable

La jornada continuó con diversas actuaciones preparadas por los alumnos de la institución. Hubo recitados, canciones, representaciones y distintas intervenciones artísticas que tuvieron como eje la figura de San Martín y su legado.

De esta manera, la comunidad educativa de la EP N° 4 recordó al Libertador no solo por sus gestas militares y su aporte a la independencia de Argentina y otros países de América, sino también por los valores que marcaron su vida: la educación, el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad y, especialmente, la búsqueda de una patria unida.