Pergamino y Samolaco avanzan en un pacto de amistad con la mirada puesta en nuevas oportunidades

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Municipalidad de Pergamino

El vínculo con la localidad italiana de Samolaco, en la región de Lombardía, está relacionado con las raíces familiares del expresidente Arturo Illia. El primer acuerdo se firmará de manera virtual el 19 de agosto y en octubre una delegación pergaminense viajará a Italia para avanzar en una agenda institucional,...



El vínculo con la localidad italiana de Samolaco, en la región de Lombardía, está relacionado con las raíces familiares del expresidente Arturo Illia. El primer acuerdo se firmará de manera virtual el 19 de agosto y en octubre una delegación pergaminense viajará a Italia para avanzar en una agenda institucional, cultural y comercial.

Pergamino está a punto de concretar un nuevo vínculo internacional. Se trata de un Pacto de Amistad con Samolaco, localidad de la provincia de Sondrio, en la región de Lombardía, Italia, una comunidad estrechamente relacionada con la historia familiar del expresidente argentino Arturo Umberto Illia.

El vínculo tiene un origen concreto: Martín Illia, padre del expresidente, nació en San Pietro, una de las localidades que integran Samolaco. Allí, además, una escuela secundaria lleva el nombre de Arturo Illia y cuenta con un mural que refleja la historia del expresidente y de su familia.

“Estamos tomando una parte de nuestra historia, la historia de Arturo Illia y de su familia, para convertirla en un vínculo que pueda generar oportunidades culturales, educativas, turísticas y productivas para Pergamino”, señaló el intendente Javier Martínez durante la presentación de la iniciativa.

El jefe comunal destacó que no se trata solamente de un vínculo simbólico: “Este pacto nos va a permitir tener una relación mucho más estrecha con la historia de nuestro presidente, de su familia y también con la historia de tantos pergaminenses que tienen ese vínculo con Italia”.

Un primer paso con proyección

La iniciativa comenzó a trabajarse a partir de los contactos establecidos por Guillermo Illia, coordinador del Museo Casa Natal Illia, y Jorge Pitar, pergaminense radicado en Italia y vinculado a la Embajada Argentina ante el Vaticano.





Guillermo Illia explicó que el objetivo es que este primer acuerdo funcione como un marco para futuros intercambios entre instituciones de ambas comunidades.

“Tenemos que imaginar este primer pacto de amistad como un paraguas donde, a partir de esta iniciativa municipal, puedan interactuar las distintas instituciones. Puede haber relación cultural, económica, deportiva y educativa”, sostuvo.

El acuerdo tendrá una vigencia de diez años y constituye una instancia previa a un eventual hermanamiento entre las ciudades.

En este sentido, el vínculo también abre posibilidades para instituciones educativas, universidades, entidades culturales y deportivas, asociaciones y empresas locales. Entre los posibles intercambios aparecen experiencias vinculadas con la educación, el deporte, la cultura, el diseño, la producción y la innovación.

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Samolaco pertenece a la provincia de Sondrio, dentro de Lombardía, una de las regiones económicamente más importantes de Italia, cuya capital es Milán.

Una misión institucional y comercial

El Pacto de Amistad se firmará de manera virtual el 19 de agosto. Luego, una delegación pergaminense viajará a Italia para participar de las actividades previstas en Samolaco los días 2 y 3 de octubre.

La misión partirá de Argentina el 30 de septiembre y, además de las actividades en Samolaco, tendrá una agenda en Milán entre el 4 y el 6 de octubre y posteriormente continuará en Roma.

La propuesta contempla una agenda institucional y comercial, con visitas y contactos vinculados a la producción agropecuaria, innovación, diseño, tecnología y turismo.

Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Italia Argentina de Pergamino, explicó que se trabajará junto con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario para generar oportunidades concretas para empresarios e instituciones locales.

“Vamos a formar una misión con respecto a agricultura, innovación y diseño. Para las personas que estén interesadas, habrá contactos, visitas y una agenda que permita conocer un centro tecnológico y un polo de innovación muy importante”, indicó.

La agenda también incluirá una visita a un establecimiento de turismo rural regenerativo cercano a Milán, con el objetivo de conocer experiencias vinculadas con la producción, la gastronomía y el aprovechamiento turístico de los espacios rurales.

Por su parte, Francisco Illia, coordinador del área de Producción, consideró que el acuerdo representa “una semilla que seguramente va a dar muchos frutos” y remarcó que los empresarios locales tendrán la posibilidad de aprovechar los vínculos que puedan generarse a partir de esta iniciativa.



Durante las jornadas en Samolaco también participará Leandro Illia, abogado e hijo de Arturo Illia, quien presentará su libro recientemente publicado.