Tareas de limpieza del Arroyo Pergamino

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el Arroyo Pergamino, en el tramo comprendido entre los puentes de Avenida Buccar y del Bicentenario.Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 12 de agosto de 2026 a las 08:29 a. m.

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el Arroyo Pergamino, en el tramo comprendido entre los puentes de Avenida Buccar y del Bicentenario.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento y mejorar las condiciones del cauce.

La limpieza de este sector permite retirar elementos y residuos que pueden generar obstrucciones y afectar el normal paso del agua, especialmente ante lluvias intensas.