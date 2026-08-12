Tareas de limpieza del Arroyo Pergamino
La Municipalidad de Pergamino llevó adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el Arroyo Pergamino, en el tramo comprendido entre los puentes de Avenida Buccar y del Bicentenario.Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de...
La Municipalidad de Pergamino llevó adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el Arroyo Pergamino, en el tramo comprendido entre los puentes de Avenida Buccar y del Bicentenario.
Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento y mejorar las condiciones del cauce.
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La limpieza de este sector permite retirar elementos y residuos que pueden generar obstrucciones y afectar el normal paso del agua, especialmente ante lluvias intensas.
Estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente de desagües, canales y arroyos que busca optimizar el funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad y reducir el impacto de las precipitaciones intensas. En este sentido, también es fundamental el compromiso de los vecinos para mantener limpio el arroyo y evitar arrojar residuos, ya que una ciudad más limpia y un sistema de desagües sin obstrucciones contribuyen a prevenir anegamientos.