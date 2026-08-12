Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Tareas de limpieza del Arroyo Pergamino

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el Arroyo Pergamino, en el tramo comprendido entre los puentes de Avenida Buccar y del Bicentenario.Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·12 de agosto de 2026 a las 08:29 a. m.
Tareas de limpieza del Arroyo Pergamino

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el Arroyo Pergamino, en el tramo comprendido entre los puentes de Avenida Buccar y del Bicentenario.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan sobre el sistema de desagües y los cursos de agua de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento y mejorar las condiciones del cauce.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

El Teatro San Martín abrió sus puertas: una obra histórica que marca un antes y un después para Pergamino

7/8, 10:32 p. m.
El Teatro San Martín abrió sus puertas: una obra histórica que marca un antes y un después para Pergamino
2

El Teatro San Martín presenta su cronograma de apertura

4/8, 12:13 p. m.
El Teatro San Martín presenta su cronograma de apertura
3

Más pavimento para el Barrio Acevedo

6/8, 08:55 a. m.
Más pavimento para el Barrio Acevedo
4

La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino

20/7, 11:46 a. m.
La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino
5

Rally Regional: confirmaron la nueva fecha de la etapa de Pergamino

7/8, 08:27 a. m.
Rally Regional: confirmaron la nueva fecha de la etapa de Pergamino

La limpieza de este sector permite retirar elementos y residuos que pueden generar obstrucciones y afectar el normal paso del agua, especialmente ante lluvias intensas.

Estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente de desagües, canales y arroyos que busca optimizar el funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad y reducir el impacto de las precipitaciones intensas. En este sentido, también es fundamental el compromiso de los vecinos para mantener limpio el arroyo y evitar arrojar residuos, ya que una ciudad más limpia y un sistema de desagües sin obstrucciones contribuyen a prevenir anegamientos.

Publicidad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...