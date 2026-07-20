> La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino

Municipalidad de Pergamino

El intendente Javier Martínez recorrió las obras de los futuros consultorios de La Pequeña Familia, que en el mes de septiembre comenzarán a funcionar en Pergamino, acercando una nueva propuesta de atención médica para los vecinos de la ciudad y la región.Durante la visita estuvo acompañado por el secretario de...

El intendente Javier Martínez recorrió las obras de los futuros consultorios de La Pequeña Familia, que en el mes de septiembre comenzarán a funcionar en Pergamino, acercando una nueva propuesta de atención médica para los vecinos de la ciudad y la región.

Durante la visita estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Karim Dib; la secretaria de Salud, Érica Peries; la directora de Atención Primaria de la Salud, Natalia Barboza; el director médico y presidente de La Pequeña Familia, Norberto Petraglia; el vicepresidente de la institución, Tomás Petraglia; el director médico adjunto de Clínica La Pequeña Familia, Héctor Montenegro; el gerente de Prestaciones Médicas de LPF Planes de Salud, Marcelo Iurescia; y el arquitecto Gastón Traverso, responsable del proyecto.

En el encuentro, las autoridades municipales y los representantes de la institución coincidieron en destacar la importancia de seguir ampliando la oferta de servicios de salud disponibles en Pergamino, brindando nuevas alternativas para los vecinos y evitando, en muchos casos, traslados a otras ciudades para consultas médicas.

Los responsables de La Pequeña Familia explicaron que los nuevos consultorios contarán con dos modalidades de atención. Por un lado, funcionarán consultorios abiertos de clínica médica y pediatría, que permitirán atender consultas espontáneas durante el día sin turno previo. A su vez, habrá consultorios programados con turnos para distintas especialidades, entre ellas ginecología, obstetricia, cardiología, urología y cirugía, con la posibilidad de incorporar nuevas prestaciones a medida que el proyecto continúe creciendo.

Seguí leyendo Región Celulares en la escuela: uno de cada diez colegios privados ya restringe su uso

También señalaron que el equipo estará integrado por profesionales de Pergamino y staff de La Pequeña Familia, luego de un proceso de selección y planificación que se desarrolló durante los últimos dos años, con el objetivo de ofrecer un servicio cercano y de calidad.

En cuanto a la obra, el arquitecto Gastón Traverso explicó que se trabajó sobre una propiedad existente, conservando su identidad arquitectónica e incorporando las adecuaciones necesarias para el funcionamiento de un centro de salud, contemplando criterios de accesibilidad, confort, climatización y requerimientos técnicos específicos. Además, destacó el acompañamiento brindado por las áreas técnicas de la Municipalidad durante el desarrollo del proyecto.