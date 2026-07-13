El Centro de Día de la Tercera Edad celebró sus 33 años junto a los adultos mayores
El Centro de Día de la Tercera Edad celebró un nuevo aniversario de su creación con un almuerzo del que participaron los adultos mayores que asisten a la institución, en una jornada marcada por los encuentros, las charlas y los recuerdos compartidos.Con motivo de los 33 años de servicio del...
El Centro de Día de la Tercera Edad celebró un nuevo aniversario de su creación con un almuerzo del que participaron los adultos mayores que asisten a la institución, en una jornada marcada por los encuentros, las charlas y los recuerdos compartidos.
Con motivo de los 33 años de servicio del espacio, el intendente Javier Martínez se acercó a saludar a los presentes y compartió el almuerzo con ellos. También participaron la diputada Paula Bustos, la directora de Tercera Edad, Maira Torres, y el secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallánez.
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Durante el encuentro, los funcionarios recorrieron las instalaciones, dialogaron con los adultos mayores y acompañaron los festejos por un nuevo aniversario de un espacio que, desde hace más de tres décadas, brinda contención, actividades y un lugar de encuentro para las personas mayores de la ciudad.
El Centro de Día de la Tercera Edad cumple un rol fundamental en la promoción del envejecimiento activo, ofreciendo propuestas recreativas, sociales y de integración que fortalecen los vínculos y mejoran la calidad de vida de quienes participan diariamente de sus actividades.