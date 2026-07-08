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El CAPS 2 de Abril atenderá durante los feriados del 9 y 10 de julio

Con el objetivo de garantizar el acceso a la atención médica y dar respuesta a la demanda de los vecinos durante los feriados, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino informa que el CAPS 2 de Abril, ubicado en Pico 850, permanecerá abierto este jueves 9 y viernes...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·08 de julio de 2026 a las 03:31 p. m.
El CAPS 2 de Abril atenderá durante los feriados del 9 y 10 de julio

Con el objetivo de garantizar el acceso a la atención médica y dar respuesta a la demanda de los vecinos durante los feriados, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino informa que el CAPS 2 de Abril, ubicado en Pico 850, permanecerá abierto este jueves 9 y viernes 10 de julio, de 10 a 14 horas. Durante ambas jornadas se brindarán los servicios de enfermería…

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