El CAPS 2 de Abril atenderá durante los feriados del 9 y 10 de julio

Con el objetivo de garantizar el acceso a la atención médica y dar respuesta a la demanda de los vecinos durante los feriados, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino informa que el CAPS 2 de Abril, ubicado en Pico 850, permanecerá abierto este jueves 9 y viernes 10 de julio, de 10 a 14 horas. Durante ambas jornadas se brindarán los servicios de enfermería…