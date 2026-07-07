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La Peña del 9 de Julio llega con música, danzas y gastronomía criolla

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Cultura, junto a El Fortín Pergamino, invita a los vecinos a celebrar el Día de la Independencia con una gran peña popular que se realizará este jueves 9 de julio, de 11 a 16 horas, en el nuevo predio de...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·07 de julio de 2026 a las 12:26 p. m.
La Peña del 9 de Julio llega con música, danzas y gastronomía criolla

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Cultura, junto a El Fortín Pergamino, invita a los vecinos a celebrar el Día de la Independencia con una gran peña popular que se realizará este jueves 9 de julio, de 11 a 16 horas, en el nuevo predio de la institución. El lugar del evento está ubicado sobre Camino Real, con ingreso por la calle donde funcionaba la ex fábrica…

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