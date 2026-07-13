Urban Cities llega a Pergamino

Municipalidad de Pergamino

El martes 14 de julio la ciudad de Pergamino será sede de una nueva presentación federal de Urban Cities, la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que recorre el país para construir colectivamente una agenda de transformación digital e innovación en la gestión pública.El evento tendrá lugar...

El martes 14 de julio la ciudad de Pergamino será sede de una nueva presentación federal de Urban Cities, la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que recorre el país para construir colectivamente una agenda de transformación digital e innovación en la gestión pública.

El evento tendrá lugar a las 10:30 en Hub de Innovación, Parque Belgrano (Joaquín Menéndez 738) y contará con la presencia del Intendente Javier Martínez, quien brindará las palabras de bienvenida.

La jornada se desarrollará en formato de panel, con un espacio de intercambio entre expositores y un tiempo abierto a preguntas del público.

El panel reunirá voces de distintos sectores con perspectivas complementarias sobre los desafíos que enfrentan hoy las ciudades.

A continuación se detalla el cronograma de la jornada:

10.30hs – Bienvenida: Javier Martínez – Intendente Pergamino

10.40hs – Presentación Urban Cities – Maxi Costantinis – DG Evaluación Estratégica GCBA

10.50hs – Panel 1: Alianza gobierno, sector privado y academia para el Desarrollo Local (Modelo de Innovación de la Triple Hélice)

Caso 1: Emprender junto a la Academia, desde fuera de la Academia. El caso de Trebe Biotech -empresa de biotecnología-. Mariano Battista – Fundador Trebe Biotech

Caso 2: Estudio, evaluación y gestión de la infraestructura verde urbana. App Digital para el relevamiento y gestión del arbolado urbano. Ana Clara Cobas – Doctora Ingeniera Forestal. Docente de la UNNOBA. Investigadora CITNOBA. Modera: Aurelia Furnari – Directora Agencia de Desarrollo Local Pergamino

11.20hs – Panel 2: Presentación de Casos Locales

Caso 1: Introducción de Tecnología en Políticas de Seguridad Locales: Drones para la Vigilancia Urbana. Ignacio Doddi – Secretario de Seguridad Municipalidad de Pergamino

Caso 2: Gestión del Territorio con Datos Geoespaciales: Sistema GeoExpress y QGIS+IA Federico Gazaba – Director de Sistemas de Información Georreferenciada de la Municipalidad de Pergamino. Modera: Aurelia Furnari – Directora Agencia de Desarrollo Local Pergamino

La conversación abordará ejes como la transformación digital, la inteligencia artificial, la innovación en las políticas públicas y la construcción de instituciones más cercanas a las personas, desde las experiencias concretas de quienes gestionan y habitan el territorio.

Esta presentación forma parte de una agenda federal que llevará Urban Cities a distintas ciudades y municipios del país, como paso previo al Primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, que se realizará el 1 y 2 de septiembre en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires.

Inscripción a la presentación federal en Pergamino: https://forms.gle/EgD2NZiM3eLApcBNA

Inscripción al 1º Congreso Federal de Ciudades Inteligentes de Urban Cities el 1 y 2 de septiembre: https://www.formulariosgcba.gob.ar/MwNoXRBOdxpMOgVerp34/canal/google

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¿Qué es Urban Cities Buenos Aires 2026?

Un encuentro federal e internacional para reunir a los principales actores del sector público, privado, académico e institucional vinculado al FUTURO de la ciudades. Se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre en la Usina del Arte y participarán gobernadores, intendentes, funcionarios, equipos de innovación empresas tecnológicas, proveedores de soluciones urbanas, startups, scaleups, consultoras, universidades, organismos multilaterales, centros de investigación, fundaciones y redes de ciudades. Se propone como una plataforma de conexión entre territorios, ideas, soluciones e inversión.