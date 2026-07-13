Las panaderías de Pergamino dieron negativo en los controles de bromato de potasio

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Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Bromatología de la Secretaría de Salud, llevó adelante un relevamiento integral en todas las panaderías registradas y en proceso de habilitación del Partido con el objetivo de verificar la ausencia de bromato de potasio en los productos panificados de consumo...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 13 de julio de 2026 a las 11:51 a. m.



La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Bromatología de la Secretaría de Salud, llevó adelante un relevamiento integral en todas las panaderías registradas y en proceso de habilitación del Partido con el objetivo de verificar la ausencia de bromato de potasio en los productos panificados de consumo masivo.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de reducción de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y forma parte del programa «Pan Saludable / Panaderías Seguras», que busca fortalecer la seguridad alimentaria y cuidar la salud de la población.

Durante el operativo se tomaron muestras por triplicado de pan tipo francés o miñón en cada establecimiento, respetando los protocolos de muestreo y la cadena de custodia para garantizar la transparencia del proceso y la validez legal de los resultados.

Las muestras fueron analizadas por el Instituto Biológico «Dr. Tomás Perón», dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El informe emitido por el Departamento de Análisis Fisicoquímicos y Determinaciones Especiales confirmó que la totalidad de las muestras analizadas arrojó resultado negativo para bromato de potasio.

El bromato de potasio es un aditivo prohibido por el Código Alimentario Argentino debido a sus efectos tóxicos y a su potencial riesgo carcinogénico. Los resultados obtenidos confirman que las panaderías de Pergamino cumplen con la normativa vigente respecto de este componente.

Desde la Dirección de Bromatología destacaron que este resultado es consecuencia del trabajo conjunto entre el Municipio y los elaboradores locales, promoviendo la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura. Además de los muestreos, el área realiza auditorías, controles y seguimiento permanente de los establecimientos elaboradores y bocas de expendio, acompañando también a aquellos emprendimientos que se encuentran en proceso de regularización para que puedan cumplir con todos los requisitos exigidos.

La Secretaría de Salud continuará desarrollando tareas de vigilancia y acompañamiento técnico para sostener estos estándares de calidad y garantizar alimentos cada vez más seguros para los vecinos.