Se realizó una capacitación para operadores de drones del ámbito agropecuario
Este jueves se llevó a cabo en el Hub de Innovación del Parque Belgrano una jornada de capacitación destinada a operarios de aeronaves pilotadas a distancia (RPA), orientada a la obtención del Carnet Habilitante Provincial de Aplicador.La actividad reunió a especialistas del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de...
Este jueves se llevó a cabo en el Hub de Innovación del Parque Belgrano una jornada de capacitación destinada a operarios de aeronaves pilotadas a distancia (RPA), orientada a la obtención del Carnet Habilitante Provincial de Aplicador.
La actividad reunió a especialistas del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, quienes abordaron distintos aspectos vinculados al uso profesional de drones en el ámbito agropecuario, haciendo foco en las buenas prácticas, el marco normativo vigente y la capacitación de los operadores.
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Durante la jornada expusieron el ingeniero agrónomo Diego Oliva, capacitador oficial de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal; el ingeniero agrónomo Adolfo Caamaño, director del área; Maite Elichabe, subdirectora de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal; y el ingeniero agrónomo Pedro Vaquero, responsable de la Delegación Regional Fitosanitaria VI, con sede en 9 de Julio.
El programa incluyó exposiciones teóricas, una actividad práctica y un módulo dedicado a la Ley Provincial de Agroquímicos N.º 10.699/88 y a la Receta Agronómica Obligatoria. La capacitación concluyó con una evaluación para los asistentes.
La propuesta tuvo como objetivo fortalecer la formación de los operadores de drones que desarrollan tareas en el sector agropecuario, promoviendo un uso responsable de esta tecnología y el cumplimiento de la normativa provincial vigente.