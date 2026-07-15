Un corte de la CELP afectó el funcionamiento de pozos de agua en la zona norte
La Municipalidad de Pergamino informa que un corte de energía de la CELP afectó el funcionamiento de varios pozos de agua en la zona norte de la ciudad.La situación impacta en el normal abastecimiento del servicio de agua en ese sector, por lo que se solicita a los vecinos realizar...
La Municipalidad de Pergamino informa que un corte de energía de la CELP afectó el funcionamiento de varios pozos de agua en la zona norte de la ciudad.
La situación impacta en el normal abastecimiento del servicio de agua en ese sector, por lo que se solicita a los vecinos realizar un uso responsable del recurso hasta tanto se normalice el sistema.
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En cuanto la CELP resuelva el inconveniente, se restablecerá el funcionamiento de los pozos afectados.