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Municipalidad de Pergamino

Un corte de la CELP afectó el funcionamiento de pozos de agua en la zona norte

La Municipalidad de Pergamino informa que un corte de energía de la CELP afectó el funcionamiento de varios pozos de agua en la zona norte de la ciudad.La situación impacta en el normal abastecimiento del servicio de agua en ese sector, por lo que se solicita a los vecinos realizar...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 15 de julio de 2026 a las 01:37 p. m.