Defensa Civil convoca a dueños de embarcaciones para el comité de crisis
Desde el área se informó que se encuentran trabajando en el proyecto de creación del Grupo Náutico de Emergencia con el objetivo de asistir ante posibles eventos de inundación.La Subsecretaría de Defensa Civil Pergamino, por medio de su director, José María Mollo, convoca a sumarse a todo aquel ciudadano que...
Desde el área se informó que se encuentran trabajando en el proyecto de creación del Grupo Náutico de Emergencia con el objetivo de asistir ante posibles eventos de inundación.
La Subsecretaría de Defensa Civil Pergamino, por medio de su director, José María Mollo, convoca a sumarse a todo aquel ciudadano que cuente con embarcación y licencia náutica, al Grupo Náutico de Emergencia (GNE). “La invitación es a los fines de Capacitar e incorporar a futuros “voluntarios náuticos”, con el propósito de colaborar ante eventos de Emergencia.
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Quienes quieran sumarse, deberán presentarse, en la Sede de Defensa Civil Pergamino, sito en Parque Belgrano, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas”, explicó el funcionario.