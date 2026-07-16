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Municipalidad de Pergamino

Defensa Civil convoca a dueños de embarcaciones para el comité de crisis

Desde el área se informó que se encuentran trabajando en el proyecto de creación del Grupo Náutico de Emergencia con el objetivo de asistir ante posibles eventos de inundación.La Subsecretaría de Defensa Civil Pergamino, por medio de su director, José María Mollo, convoca a sumarse a todo aquel ciudadano que...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 16 de julio de 2026 a las 10:43 a. m.