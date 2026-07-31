Pergamino inaugura el renovado Teatro San Martín

Municipalidad de Pergamino

El próximo viernes 7 de agosto la Municipalidad de Pergamino inaugurará formalmente el renovado Teatro San Martín, una obra emblemática para la ciudad que, luego de años de planificación y trabajos, abrirá sus puertas con una infraestructura moderna y preparada para recibir espectáculos locales y nacionales.Historial de actualizacionesTres días de...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 31 de julio de 2026 a las 03:41 p. m.

El próximo viernes 7 de agosto la Municipalidad de Pergamino inaugurará formalmente el renovado Teatro San Martín, una obra emblemática para la ciudad que, luego de años de planificación y trabajos, abrirá sus puertas con una infraestructura moderna y preparada para recibir espectáculos locales y nacionales.

Historial de actualizaciones

El anuncio fue realizado este viernes durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Javier Martínez, junto a funcionarios municipales; el Secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, el Secretario de Gobierno, Karim Dib y el Subsecretario de Cultura, Diego Morello.

“Para mí es una alegría poder dar conclusión a una obra que llevó muchos años y mucho esfuerzo”, expresó Martínez, quien destacó además el trabajo realizado por las distintas áreas municipales y el aporte de los vecinos para concretar el proyecto.

La inauguración marcará el cierre de un largo proceso que comenzó hace más de dos décadas. El inmueble fue adquirido por el Municipio en el año 2003 y su situación documental terminó de regularizarse en 2014. A partir de allí se avanzó en diferentes etapas de proyección, planificación, presupuesto y ejecución de la obra.

El Intendente definió al Teatro San Martín como una de las obras más emblemáticas de Pergamino y aseguró que el nuevo espacio permitirá sumar un importante atractivo cultural para la ciudad.

“Las obras son de la ciudad y son de los vecinos. Nosotros transitoriamente pasamos, administramos y tratamos de dejarla mejor”, señaló Martínez, y agregó que el objetivo de la gestión fue avanzar sobre proyectos que Pergamino tenía pendientes.

Tres días de actividades para la inauguración La apertura tendrá una programación especial durante los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto.

Mora Godoy será el espectáculo central de las jornadas y la propuesta también contará con la participación de artistas locales. Durante el fin de semana se sumarán diferentes presentaciones y espectáculos, mientras que los elencos municipales también tendrán su espacio dentro de la programación.

Además, durante la semana se organizarán recorridos guiados coordinados por el área de Turismo para que los vecinos puedan conocer las instalaciones y la historia del Teatro San Martín.

Las visitas finalizarán con la proyección de un breve documental relacionado con la historia del espacio.

Luego de las jornadas inaugurales comenzará una programación que buscará mantener al teatro en funcionamiento todos los fines de semana, combinando propuestas locales con producciones y espectáculos provenientes de distintos puntos del país.

Seguí leyendo San Nicolás Los tres barrios más caros de San Nicolás y las razones que explican su alta cotización

Un teatro moderno con dos salas La renovación del Teatro San Martín implicó una intervención integral del edificio y la incorporación de infraestructura y tecnología escénica de primer nivel.

El complejo contará con dos salas. Una de ellas tendrá un formato flexible que permitirá modificar su disposición de acuerdo con las necesidades de cada espectáculo, mientras que la sala principal conservará el esquema tradicional de un teatro.

Esta última tendrá capacidad para aproximadamente 420 espectadores y contará con equipamiento e infraestructura comparable con salas de referencia de las principales ciudades del país.

También se realizaron trabajos especializados en el escenario y la torre escénica, para los cuales participaron empresas y profesionales dedicados específicamente a este tipo de infraestructura.

Uno de los puntos destacados será la accesibilidad. El edificio contará con dos ascensores y uno de ellos permitirá vincular directamente los camarines con el escenario, facilitando también la circulación de los artistas.

La disposición del complejo permitirá, además, que ambas salas puedan funcionar simultáneamente sin interferir entre sí.

Artistas locales y espectáculos nacionales Desde el área de Cultura destacaron que el nuevo espacio permitirá mejorar las condiciones en las que trabajan los artistas pergaminenses y, al mismo tiempo, incorporar a la ciudad dentro del circuito de las principales producciones teatrales nacionales.

Seguí leyendo Región San Pedro: Destacados resultados en atletismo y taekwondo para las escuelas Deportivas Municipales

Contar con una infraestructura de estas características permitirá recibir propuestas que anteriormente encontraban limitaciones técnicas para presentarse en Pergamino.

La intención es sostener una programación permanente y generar actividad durante todos los fines de semana.

Desde el Municipio también remarcaron que la llegada de espectáculos tendrá un impacto que excede al ámbito cultural, ya que permitirá generar movimiento en sectores como la gastronomía, la hotelería y el turismo, sumándose a otros espacios de la ciudad como Bellas Artes, la Biblioteca Menéndez, los museos y el Parque Belgrano.

La Fundación Casa de la Cultura tendrá a cargo la operatoria Durante la conferencia también se brindaron detalles sobre el futuro funcionamiento del espacio.

El Municipio se encuentra en la etapa final del proceso administrativo para avanzar con una concesión mediante la cual la Fundación Casa de la Cultura quedará a cargo de la explotación comercial y la operatoria cotidiana del Teatro San Martín.

La decisión busca aprovechar la experiencia acumulada durante décadas por la institución dentro de la actividad cultural.