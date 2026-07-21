La Sociedad Rural presentó su 87ª Exposición y se prepara para el centenario de la institución.

> La Sociedad Rural presentó su 87ª Exposición y se prepara para el centenario de la institución.

Municipalidad de Pergamino

La tradicional muestra comenzará el 10 de septiembre hasta el domingo 13 de septiembre y volverá a reunir al sector agropecuario, comercial, empresarial y educativo de Pergamino y la región. La exposición se desarrolla además en un año especial para la institución, que ya transita el camino hacia su centenario,...

La tradicional muestra comenzará el 10 de septiembre hasta el domingo 13 de septiembre y volverá a reunir al sector agropecuario, comercial, empresarial y educativo de Pergamino y la región. La exposición se desarrolla además en un año especial para la institución, que ya transita el camino hacia su centenario, que se cumplirá en abril de 2027.

La Sociedad Rural de Pergamino presentó una nueva edición de su tradicional Exposición Rural, que este año celebrará 87 años y volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro productivos, comerciales y sociales de la región.

La realización de la muestra cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino, la Cámara de Comercio y distintas instituciones, empresas y referentes locales que trabajan de manera conjunta con la comisión directiva y los socios de la entidad.

Agradecerle a los integrantes de la sociedad rural, sé que hoy organizar este tipo de de evento no es sencillo, no se hace de un día para el otro, se le aplica mucho tiempo, hay mucho compromiso, hay miedos, hay riesgo, pero, año tras año, lo que noto que la muestra se ha ido mejorando», señaló el intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez acompañado por el Secretario de Gobierno, Karim Dib.

Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido que viene registrando la exposición. Para esta edición, los espacios destinados a empresas, concesionarios y comerciantes ya se encuentran completos, reflejando el interés que genera año tras año la propuesta.

También se llevaron adelante importantes inversiones y mejoras dentro del predio, principalmente en los sectores destinados a la actividad ganadera y equina, con el objetivo de brindar mayor comodidad tanto a quienes participan como al público que recorre la exposición.

Uno de los espacios que continúa creciendo es el destinado a los caballos criollos. La pista de pruebas equinas se convirtió en uno de los puntos destacados de la muestra y contará con diferentes competencias, entre ellas las pruebas de Morfología y Aptitud, la Copa de Incentivo de Oro (CIO), las tradicionales Pruebas Camperas y la exigente Prueba Felipe Z, que reúne animales con años de preparación y adiestramiento.

Ganadería y participación educativa

La ganadería volverá a tener un lugar importante dentro de la programación, con actividades y remates de hembras, buscando fortalecer la presencia de uno de los sectores centrales de la economía de Pergamino y la región.

Además, continuará creciendo la participación de establecimientos educativos. Diferentes escuelas presentarán animales criados y preparados por sus propios estudiantes, generando una experiencia de aprendizaje práctico y acercando a los jóvenes a las distintas posibilidades de formación y desarrollo laboral vinculadas con el sector agropecuario.

Este año se espera una mayor cantidad de instituciones educativas participantes, profundizando uno de los perfiles que la exposición busca consolidar.

La propuesta también incluirá espectáculos musicales con artistas y grupos locales, capacitaciones y diferentes espacios destinados al encuentro de las familias y la comunidad.

En paralelo, la Sociedad Rural comienza a transitar un período histórico: en abril de 2027 la institución celebrará sus 100 años. En ese marco, desde septiembre comenzarán a desarrollarse diferentes acciones y eventos conmemorativos camino al centenario.

La 87ª Exposición Rural comenzará el 10 hasta el 13 de septiembre y mantendrá una política de entradas accesibles, con el objetivo de favorecer una amplia participación del público.