San Nicolás: La apuesta por la educación tecnológica convocó a más de 740 chicos

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San Nicolás

La propuesta reunió a más de 740 niños durante el receso invernal y apuntó a fomentar el aprendizaje de programación y tecnología desde edades tempranas.

La Colonia de Robótica de San Nicolás cerró una nueva edición con la participación de más de 740 chicos, consolidándose como una de las iniciativas educativas y tecnológicas más convocantes de las vacaciones de invierno. La propuesta combinó actividades recreativas con el aprendizaje de programación, robótica y pensamiento lógico, acercando herramientas vinculadas a las profesiones del futuro.

La Colonia de Robótica convocó a más de 740 chicos La iniciativa fue destacada por el intendente Santiago Passaglia, quien a través de sus redes sociales celebró la importante participación alcanzada durante esta edición y remarcó la necesidad de impulsar políticas públicas que preparen a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más atravesado por la tecnología.

Según expresó, el objetivo de la colonia es brindar a los niños la posibilidad de acceder a conocimientos vinculados con la programación y la robótica de una manera dinámica, mediante juegos, desafíos y actividades especialmente diseñadas para despertar el interés por la innovación.

El programa se desarrolló durante el receso invernal y permitió que cientos de chicos tuvieran un primer acercamiento a conceptos tecnológicos que hoy forman parte de las competencias más demandadas a nivel mundial.

Santiago Passaglia destacó la importancia de aprender programación desde chicos Al referirse a la experiencia, Passaglia sostuvo que mientras en distintos ámbitos se debate cómo mejorar el sistema educativo, en San Nicolás "se dan pasos firmes" para ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje.

El jefe comunal enfatizó que enseñar programación desde edades tempranas no solo representa una herramienta para el futuro laboral de los niños, sino también una forma de desarrollar capacidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

En esa línea, aseguró que preparar a las nuevas generaciones frente a los desafíos tecnológicos constituye una responsabilidad que no puede postergarse y que requiere políticas sostenidas en el tiempo.

Para el intendente, este tipo de experiencias permiten que los chicos incorporen conocimientos complejos en un entorno lúdico, favoreciendo un aprendizaje natural y despertando vocaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Buscan que la experiencia pueda extenderse a toda la provincia Passaglia también planteó que la Colonia de Robótica no debería ser una experiencia aislada ni una excepción dentro del ámbito municipal. Por el contrario, consideró que propuestas de estas características deberían integrarse a una política educativa de mayor alcance.

En ese sentido, sostuvo que el acceso a la educación tecnológica debe estar garantizado para todos los niños, independientemente de su lugar de residencia, y expresó su deseo de que este modelo pueda replicarse en otros municipios bonaerenses.

El crecimiento de la economía del conocimiento, la digitalización de los procesos productivos y la creciente demanda de perfiles vinculados a la tecnología convierten a este tipo de programas en una herramienta estratégica para la formación de las futuras generaciones.