El Centro Gimnástico Pergamino y su constante crecimiento
Días atrás, 39 gimnastas del Centro Gimnástico Pergamino, participaron del torneo zonal organizado por el gimnasio Gymnasiem en la ciudad de Salto.La competencia se desarrolló en los 4 aparatos que contempla la gimnasia artística: suelo, salto, viga y paralelas.Desde el CGP remarcaron que uno de los objetivos principales de la...
Días atrás, 39 gimnastas del Centro Gimnástico Pergamino, participaron del torneo zonal organizado por el gimnasio Gymnasiem en la ciudad de Salto.
La competencia se desarrolló en los 4 aparatos que contempla la gimnasia artística: suelo, salto, viga y paralelas.
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Desde el CGP remarcaron que uno de los objetivos principales de la institución es «llevar el deporte a diferentes niveles», brindando a las gimnastas la posibilidad de sumar experiencia y seguir creciendo en cada encuentro.
Las alumnas de CGP vienen sosteniendo un año con intensa actividad ya que además de los torneos zonales, están participando en instancias ESCUELA dentro de la Federación Santafesina y también a NIVEL FEDERATIVO (categorías 2,3,4 y 6) en la misma.
Desde la Municipalidad, queremos felicitar y acompañar, a los integrantes del Centro Gimnástico Pergamino por el trabajo que realizan, el espacio que brindan a jóvenes de nuestra ciudad para que puedan desarrollar la actividad y el constante crecimiento que muestran.