Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

El Centro Gimnástico Pergamino y su constante crecimiento

Días atrás, 39 gimnastas del Centro Gimnástico Pergamino, participaron del torneo zonal organizado por el gimnasio Gymnasiem en la ciudad de Salto.La competencia se desarrolló en los 4 aparatos que contempla la gimnasia artística: suelo, salto, viga y paralelas.Desde el CGP remarcaron que uno de los objetivos principales de la...

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·22 de julio de 2026 a las 10:43 a. m.
El Centro Gimnástico Pergamino y su constante crecimiento

Días atrás, 39 gimnastas del Centro Gimnástico Pergamino, participaron del torneo zonal organizado por el gimnasio Gymnasiem en la ciudad de Salto.

La competencia se desarrolló en los 4 aparatos que contempla la gimnasia artística: suelo, salto, viga y paralelas.

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino

20/7, 11:46 a. m.
La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino
2

Las panaderías de Pergamino dieron negativo en los controles de bromato de potasio

13/7, 11:51 a. m.
Las panaderías de Pergamino dieron negativo en los controles de bromato de potasio
3

Defensa Civil convoca a dueños de embarcaciones para el comité de crisis

16/7, 10:43 a. m.
Defensa Civil convoca a dueños de embarcaciones para el comité de crisis
4

Se realizó una capacitación para operadores de drones del ámbito agropecuario

17/7, 08:23 a. m.
Se realizó una capacitación para operadores de drones del ámbito agropecuario
5

Urban Cities llega a Pergamino

13/7, 11:35 a. m.
Urban Cities llega a Pergamino

Desde el CGP remarcaron que uno de los objetivos principales de la institución es «llevar el deporte a diferentes niveles», brindando a las gimnastas la posibilidad de sumar experiencia y seguir creciendo en cada encuentro.

Las alumnas de CGP vienen sosteniendo un año con intensa actividad ya que además de los torneos zonales, están participando en instancias ESCUELA dentro de la Federación Santafesina y también a NIVEL FEDERATIVO (categorías 2,3,4 y 6) en la misma.

Publicidad

Desde la Municipalidad, queremos felicitar y acompañar, a los integrantes del Centro Gimnástico Pergamino por el trabajo que realizan, el espacio que brindan a jóvenes de nuestra ciudad para que puedan desarrollar la actividad y el constante crecimiento que muestran.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...