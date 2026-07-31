> Ramallo: Denuncia por presunto maltrato laboral en el programa Acompañados apunta a funcionarios

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Una trabajadora municipal denunció públicamente supuestos episodios de maltrato, violencia psicológica y destrato dentro del programa Acompañados.

Una mujer que se desempeñaba en el programa municipal “Acompañados” de Ramallo realizó una denuncia pública por presuntos hechos de maltrato laboral, humillaciones y violencia psicológica. Según relató, agotó instancias internas antes de recurrir a los medios para visibilizar la situación y reclamar respuestas.

Denuncia laboral en el programa Acompañados de Ramallo La trabajadora aseguró que ingresó al programa hace aproximadamente cuatro meses y que durante los primeros dos meses cumplió funciones como coordinadora. Sin embargo, afirmó que fue desplazada de ese puesto sin posibilidad de realizar un descargo ni de responder a los motivos que derivaron en la decisión.

Luego del cambio de funciones, comenzó a realizar tareas de barrido en la vía pública. Según su testimonio, a partir de ese momento se profundizaron las situaciones de destrato que denuncia haber sufrido durante su desempeño laboral.

En su exposición pública señaló como responsable a la coordinadora del programa, Verónica Níz, a quien acusó de asignarle tareas que habitualmente requieren la intervención de dos trabajadores y de mantener un trato que calificó como deshumanizante.

Reclamos ante autoridades municipales sin respuesta La mujer sostuvo que intentó encontrar una solución mediante distintos canales institucionales y que recurrió a funcionarios municipales para plantear lo que estaba ocurriendo.

En ese sentido, mencionó haber buscado respuestas ante Luján Espíndola, Lucas Yapur y Claudio Gentili, aunque afirmó que no logró acceder a una instancia formal donde pudiera expresar su situación o recibir una respuesta concreta.

Según explicó, el episodio que finalmente la llevó a realizar la denuncia pública ocurrió durante una jornada laboral en la que, al presentarse a trabajar, nadie le habría informado qué tareas debía cumplir.

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De acuerdo con su relato, al consultar a su superior fue ignorada y posteriormente recibió insultos delante de otros trabajadores. Luego fue derivada a dialogar con Lucas Yapur, encuentro que describió como otro momento de maltrato psicológico.

La trabajadora denunció humillaciones y teme represalias Durante la entrevista con medios locales, la mujer aseguró que fue objeto de burlas y descalificaciones, y afirmó que en distintas oportunidades le sugirieron concurrir a un psicólogo cuando intentaba plantear sus reclamos.

Además, manifestó que pese a tener 56 años realizaba sola tareas que, según indicó, corresponden a dos operarios, situación que le habría provocado lesiones físicas y un importante desgaste.

La trabajadora también afirmó que intentó comunicarse con el intendente Mauro Poletti y con Claudio Gentili, aunque sostuvo que nunca recibió respuestas. A pesar de expresar temor por posibles consecuencias laborales, decidió hacer pública la denuncia y adelantó que continuará con los reclamos administrativos o judiciales que considere necesarios.